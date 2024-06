Un sistema de preinscripció escolar millorable

Creat: Actualitzat:

Tots els centres estan obligats a reservar un nombre de places determinades per als alumnes amb necessitats especials, els denominats NESE, quan s’obre el procés de preinscripció per al curs vinent. Aquesta qualificació inclou nens amb alguna discapacitat, amb trastorns, amb altes capacitats, que pateixen malalties minoritàries, els de famílies socioeconòmicament desfavorides i els d’origen migrant, sent aquestes dos últimes situacions les que provoquen que n’hi hagi més. Cal matisar que la condició de migrant no comporta automàticament aquesta condició, ja que la normativa diu que només s’aplica als alumnes que s’han incorporat tard al sistema educatiu o que no dominen la llengua vehicular. Fa un parell de cursos, el departament d’Educació va introduir canvis en els paràmetres que s’utilitzava per decidir quins nens entraven dins del col·lectiu NESE i, alhora, va augmentar la quota de places que els centres de Primària i Secundària han de reservar per a ells. L’objectiu d’aquestes dos mesures era intentar revertir la segregació escolar existent en municipis com Lleida ciutat, on hi havia escoles i instituts que amb prou feines tenien matriculats d’origen immigrant o de famílies amb pocs recursos econòmics, mentre que en d’altres constituïen gairebé tot l’alumnat. En teoria la música sona bé, però la pràctica ha demostrat que alguna cosa falla. Un exemple d’això és el que ha succeït en els dos instituts de Pardinyes, el Josep Lladonosa i La Mitjana, on un total de 29 alumnes s’han quedat sense les places d’ESO que tenien inicialment assignades després que el departament d’Educació les hagi destinat a última hora a altres que estan qualificats com NESE. Aquesta ampliació ha comportat que el Josep Lladonosa tingui a primer d’ESO més places destinades a aquest col·lectiu, 58, que ordinàries, 54, mentre que a l’altre centre la proporció és del 50%. I a la resta dels instituts de la capital la situació és molt similar, perquè en conjunt la quota reservada supera el 43%. La conclusió és que o bé la nova qualificació de necessitats especials –que en molts casos comporta ajuts econòmics per a les famílies– és desproporcionada o bé la situació socioeconòmica de la ciutat és notablement pitjor del que indiquen les dades oficials. No hi ha dubte que cal lluitar contra la segregació escolar, però no estaria de més analitzar si és necessari ajustar determinats paràmetres, perquè estem parlant que gairebé la meitat de places estan reservades d’entrada. A més, Educació ha de revisar el procés d’assignació per evitar canvis en l’oferta quan ja han transcorregut més de dos mesos des que el 20 de març es va tancar el termini per formalitzar la preinscripció, deixant sense lloc al centre elegit alumnes que ja creien haver-hi accedit.