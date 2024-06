La reindustrialització necessària de Lleida

Creat: Actualitzat:

Lleida necessita urgentment una reindustrialització que completi el sector agroalimentari i de serveis. Aquesta afirmació la comparteixen l’actual govern de la Paeria, l’anterior, la Generalitat i el Govern central. Tots d’acord, però els deures amb el polígon de Torreblanca sense començar, impedint d’aprofitar algunes de les oportunitats que ofereixen empreses que volen establir-se a Catalunya o demorant projectes de firmes que ja han mostrat el seu interès per instal·lar-se a la capital de Ponent, a mig camí de Barcelona i Saragossa i ben comunicada per autovia i autopista. Així, l’informe de l’ens públic Adif –responsable de les infraestructures ferroviàries– sobre el pla director del futur polígon remès al departament de Territori de la Generalitat no només té com a data de registre de sortida el 12 de febrer passat, sinó que a més és desfavorable. Aquest informe és el que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va denunciar en el ple de l’estat de la ciutat dimarts passat que Territori tenia en un calaix des del febrer passat. A més, hi consta que aquesta conselleria no el va demanar fins a finals del 2023. “En resposta a la seua sol·licitud, rebuda en data de 15 de novembre del 2023.” El calendari inicial del projecte del polígon de Torreblanca, presentat quan ERC i Junts compartien el Govern, preveia que a la primavera del 2023 estaria en obres i uns pels altres, la casa sense escombrar. La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, que va visitar dimecres les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida ciutat, va tenir una tensa conversa sobre aquest bloqueig amb la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias. Podem entendre que l’executiu català té molts problemes i assumptes per resoldre, però davant de qualsevol circumstància política, el progrés del territori ha de tenir sempre prioritat perquè d’això depèn el benestar dels seus ciutadans i hauria de ser sagrat. Per tant, posin fil a l’agulla perquè Lleida necessita més terreny industrial per donar estabilitat laboral a la ciutadania i retenir el talent que en massa ocasions ha d’emigrar. Ja no som la ventafocs de Catalunya, ni volem ser tractats com a tals.Premi a la natació lleidatanaLa lleidatana Paula Juste, a falta de la decisió final de la Federació Espanyola, compleix els criteris per participar en els Jocs Olímpics de París 2024. Un premi per a la nadadora del CN Lleida però també per a tota la natació lleidatana que, a poc a poc i amb molt d’esforç, va recuperant el potencial que va tenir als anys 90 i que a París podria tenir una altra representant, Emma Carrasco, que també està pendent dels criteris federatius