El factor humà en els incendis

La prevenció –i com combatre els incendis forestals– és una de les grans prioritats i preocupacions dels Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals. La sequera estructural dels últims anys i el canvi climàtic són “nous aliats” dels incendis, cada vegada més virulents. Els experts adverteixen de la possibilitat que en els propers anys es puguin registrar els denominats incendis extrems o de sisena generació, que són aquells que superen la capacitat d’extinció, que fins i tot poden modificar la situació atmosfèrica (pirocúmuls). De tota manera, els Bombers recorden que nou de cada deu incendis són causats directament o indirectament per l’acció humana (distraccions i negligències, entre d’altres), la qual cosa ens ha de conscienciar de la importància d’extremar les precaucions de cara a l’estiu, que ja ha començat. No encendre foc ni tirar burilles en masses forestals o marges de les carreteres són dos preceptes bàsics per als ciutadans corrents, però hi ha molts altres a tenir en compte, des de l’activitat motoritzada de la qual poden saltar espurnes, sobretot de les màquines agrícoles, a la neteja de brossa, que ja correspon a les administracions. Però tots podem col·laborar, en l’escala que ens correspongui, per fer que aquests mesos que tenim al davant no es converteixin en un infern que destrueixi el nostre entorn natural.Més vigilància policialLa campanya de la recol·lecció de la fruita d’aquest any es caracteritza pel toc d’atenció que estan divulgant els ajuntaments implicats per alertar les administracions que calen més recursos per atendre l’allau de persones que venen al pla de Lleida a treballar al camp. El Baix Segre lidera aquesta crida de socors i fa anys que els agricultors reclamen una via legal perquè algunes d’aquestes persones que no tenen permís de treball puguin ser ocupats temporalment. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ja ha aconseguit que el ministeri tramiti al ministre corresponent la seua demanda d’obrir aquest debat, però fa falta més celeritat per part de l’Estat perquè som en plena campanya i la solució no pot arribar més tard que el problema. D’altra banda, la Generalitat té l’obligació de dotar de recursos l’acompanyament necessari que necessiten els consistoris que els acullen, ja que tota la responsabilitat recau ara en els ajuntaments. Els Mossos, per la seua part, ja han anunciat que reforçaran la vigilància, però descarten reobrir la comissaria d’Aitona perquè no tenen els efectius necessaris. Ja hem reiterat en moltes ocasions que el 99% dels temporers tenen feina i empara, però que cal buscar una solució per a aquest 1 per cent restant.