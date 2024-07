Les trucades més molestes segueixen

Creat: Actualitzat:

Fa just un any, la gran majoria de ciutadans ens les prometíem felices. Era el 30 de juny del 2023 quan entrava en vigor la nova llei general de Telecomunicacions, que havia de comportar canvis significatius en la relació que mantindríem des d’aleshores amb les teleoperadores en general i amb les trucades comercials en particular, aquelles que normalment ens incomoden a hores intempestives i que es repeteixen fins a la sacietat. Un dels articles de l’esmentada llei assenyalava que “queda prohibida la realització, per part dels operadors, de trucades no sol·licitades pel consumidor i/o usuari amb l’objectiu o efecte de promocionar o vendre béns o serveis”, encara que el text legal incloïa escletxes, com haver donat el consentiment abans (potser involuntàriament) per a la realització d’aquestes trucades, tenir una relació contractual amb les empreses o que la trucada procedeixi de fora d’Espanya. Tanmateix, un any després, el 98,3% dels consumidors continuen rebent trucades comercials no sol·licitades, segons es desprèn d’una enquesta de Facua-Consumidors en Acció amb 4.053 participants. El percentatge de víctimes de spam telefònic puja gairebé dos punts respecte al 96,6% de l’anterior enquesta, del setembre. El 68,1% dels preguntats assenyala que ha rebut més de cinc trucades comercials l’últim mes (onze punts per sobre de l’anterior enquesta); el 4,3% recorda haver-ne rebut en cinc ocasions, el 7,5% en quatre, el 8,9% en tres, el 6,6% en dos i el 2,9% indica que li han trucat una vegada. Només l’1,3% afirma que no n’ha rebut cap. Els serveis que ofereixen són especialment de telecomunicacions, seguits d’energètics i, a gran distància, segurs, alarmes i préstecs. El pitjor és que, segons el sondeig, només un de cada 10 consumidors sap com denunciar aquestes actuacions i únicament el 2,1% dels afectats ha presentat una denúncia per aquest motiu. L’organització recorda als usuaris que poden interposar una denúncia davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), organisme encarregat de vigilar el compliment d’aquesta normativa. L’ajuda i els consells de Facua són molt benvinguts però és necessari que, com en tots els àmbits de la societat, siguin les autoritats competents les que facin complir la llei.El drama dels desnonaments“Ha fallat tot.” La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, es va referir així al suïcidi de dos germanes de Barcelona, de 54 i 64 anys, que es van precipitar dilluns passat des d’un quart pis hores abans de ser desnonades. Devien només uns 9.000 euros i s’han convertit en un exemple cru i real del drama que suposa no poder accedir a un habitatge digne