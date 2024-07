Un reconeixement més que merescut

Creat: Actualitzat:

La Val d’Aran ja pot presumir des de divendres de ser Reserva de la Biosfera després de la declaració com a tal per part de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco). Va ser en la 36a reunió del Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB), òrgan compost per 34 estats de l’organisme internacional, on es va decidir la incorporació d’Aran, així com la reserva d’Irati (Navarra). Amb aquestes dos noves declaracions, ja són 55 les reserves de la biosfera en l’Estat, tres de les quals a Catalunya: la ja esmentada aranesa, les Terres de l’Ebre i el Montseny. Després de quatre anys de gestions, la designació va ser rebuda, com era d’esperar, amb gran satisfacció per part de les autoritats araneses. La síndica, Maria Vergés, que va participar en la trobada de la ciutat marroquina d’Agadir, en la qual es van acordar les noves designacions, va remarcar la importància del que va qualificar de “fet històric que ens reafirma en el compromís que com a govern mantenim amb Aran i la seua gent”. “Ser Reserva de la Biosfera és també un important reconeixement a la línia d’acció i al projecte de país que el govern del Conselh.” I va afegir que l’administració aranesa està “en el bon camí” per fer de la vall “un territori amb futur per a la seua ciutadania, així com per liderar al Pirineu una estratègia conjunta de desenvolupament sostenible”.La reserva de biosfera aranesa s’estén al llarg d’uns 632 quilòmetres quadrats i constitueix l’única vall de Catalunya orientada cap a França. La seua posició excepcional com a conca situada entre la Mediterrània i l’Atlàntic li confereix una gran diversitat de paisatges climàtics i biològics. També és un referent del patrimoni cultural i lingüístic occità. Amb gairebé 10.000 habitants, ha prosperat tradicionalment gràcies a activitats variades, com l’agricultura, l’artesania i el comerç, així com el turisme atret pels múltiples reclams naturals, culturals i patrimonials amb què compta. La designació de la zona com a Reserva de Biosfera ha de suposar un pas decisiu per millorar la protecció de la biodiversitat i revitalitzar les pràctiques tradicionals, a fi de frenar la despoblació i facilitar la transició a un model de desenvolupament rural més resilient. En aquest sentit, el Conselh Generau ja va avançar que iniciarà reunions amb les diferents institucions i entitats araneses per presentar les primeres accions que desenvoluparà. Entre aquestes es troben alguns projectes ja en marxa, com el pla de sostenibilitat turística o Ovihuec, que planteja l’ús de ramats de cabres i ovelles per recuperar el paisatge de la Val i reduir el risc d’incendis forestals. Felicitem, doncs, Aran i els seus habitants per aquest salt qualitatiu que no fa sinó donar un realçament més gran encara a tots els seus atractius.