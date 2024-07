L’Eix Comercial, de rebaixes

Creat: Actualitzat:

La sinècdoque és una figura literària que utilitza una part per referir-se al tot. Per això, per carrer Major a Lleida s’entén molt més que un carrer. És la manera popular de referir-se a l’Eix Comercial, una quilomètrica galeria a l’aire lliure per anar de botigues que atreu clients d’una gran àrea geogràfica que inclou totes les comarques del pla de Lleida i la Franja de Ponent. Durant dècades, tenir un aparador en aquesta cobejada zona es pagava a preu d’or. Tanmateix, des de l’any 2019 els preus dels lloguers han caigut entre un 20 i un 50%. Així ho ha constatat l’empresa de vendes i lloguer de locals MRC Group. La pandèmia va marcar l’inici de la baixada de preus, ja que va comportar el tancament de moltes botigues, però no és l’única causa. D’una banda aquest estudi evidencia que moltes grans marques ja han firmat per instal·lar-se al complex de Torre Salses, per la qual cosa han perdut interès en aquesta tradicional artèria comercial, però un altre factor que ha contribuït al descens dels lloguers és el canvi d’hàbits dels consumidors, que prefereixen invertir en lleure i viatges més que en roba i calçat i, a més, compren cada vegada més online. Dels gairebé 500 locals disponibles a Pi i Margall, plaça de la Sal, Major, Carme, Magdalena, Sant Antoni, Sant Joan, rambla Ferran i Alcalde Costa n’hi ha 68 de buits i això pot suposar una oportunitat per a emprenedors. Al carrer Major el preu mitjà d’un comerç es paga ara a 50 euros el metre quadrat, un 20% menys que el 2019, però l’estalvi al carrer del Carme, per exemple, pot ser del 50%, amb locals que es paguen a 8 euros el metre quadrat. Això sí, la percepció d’inseguretat i el mal estat dels edificis, que han deixat de complir una funció residencial, espanten possibles inversors. Un avís a navegants en ple debat sobre si Lleida pot assumir un centre comercial a la zona de l’estació de trens i un altre a Torre Salses sense que se’n ressenti el comerç tradicional. Mentrestant, els tradicionals passejos del Moro a l’Àngel s’han convertit en llegenda i ja ningú no sap que fer la nòria és donar voltes per l’Eix Comercial. Les botigues de Lleida s’assemblen molt a les de qualsevol altra ciutat occidental. Lo Baratillo, les Sederias Catalanas o, més recentment, Domingo’s o la Innovació eren més que comerços, formaven part del patrimoni sentimental d’un territori.Bones notíciesEl PIB de Lleida tornarà a créixer enguany per sobre de la zona euro. Les Cambres de Comerç preveuen que repunti més d’un 2 per cent després d’haver liderat el creixement català l’any 2023 i destaquen la resiliència de l’economia de la província. Bones notícies