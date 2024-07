Cap a la normalitat política

Creat: Actualitzat:

“La normalització a Catalunya és un fet i és imparable.” No ho diem nosaltres, ho diu el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. El cert és que el retorn de l’exili de la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira; el també diputat d’ERC Ruben Wagensberg; l’activista i dirigent d’Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i l’empresari i activista Josep Campmajó va marcar ahir un punt d’inflexió. “Som aquí per refer la unitat i acabar el que vam deixar a mitges”, va sentenciar Rovira. L’independentisme va tornar a exhibir múscul. La simbòlica entrada dels exiliats a Suïssa a Cantallops, una població de tot just 300 habitants de l’Alt Empordà, va ser plena de simbolisme. El ja expresident d’ERC, Oriol Junqueras; el conseller Joan Ignasi Elena, el dirigent de Junts Jordi Turull, l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el diputat dels comuns David Cid i els presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC, Xavier Antich i Lluís Llach, entre altres, van rebre els activistes i hi va haver foto unitària malgrat els desacords dels darrers anys. Poques hores després, ja a Barcelona, l’exsecretari d’organització d’ERC, Xavier Vendrell, posava el dit a la nafra: “S’han acabat els insults a companys que tenim els mateixos objectius. Aquí no hi ha botiflers i no hi ha traïdors; si no perdem de vista això podrem avançar.” Només calia fer una ullada a X per constatar que serà complicat que es torni a un escenari unitari com el que va fer possible el referèndum de l’1-O. I, a més, hi havia un gran absent, Carles Puigdemont. El 130 president de la Generalitat va donar la benvinguda als exiliats, però va recordar des de les seues xarxes socials que encara que s’acabés “la gran farsa judicial” del cas Tsunami “estem lluny de tenir les condicions que ens permetin fer política amb la normalitat a què tenim dret no només personalment sinó, sobretot, com a poble”. I aquesta política normalitzada també passa per constituir un Govern de la Generalitat. I aquí, de nou, disparitat d’opinions. De moment, Rovira agafa les regnes d’ERC després de la desfeta electoral i a ningú no se li escapa que ella tindrà la clau per beneir la investidura del socialista Salvador Illa amb la reedició d’un tripartit d’esquerres o apostar per la via sobiranista.Els MangranersEl barri de Magraners passarà a denominar-se els Mangraners, el topònim popular que, a més, compta amb l’aval de l’Institut d’Estudis Catalans. Sovint la hipercorrecció amaga complexos d’inferioritat de la variant nord-occidental, així que benvinguda sigui aquesta dosi d’autoestima