La fiscal i el delinqüent

Sense perdre el seu característic somriure, la vicepresidenta Kamala Harris va disparar a matar en el primer discurs com a virtual candidata demòcrata: “Com a fiscal, m’he enfrontat a delinqüents de tot tipus: depredadors que abusaven de dones, estafadors que enganyaven consumidors i tramposos que violaven la llei en benefici propi. Conec els tipus com Trump”. I no exagerava. Fiscal versus criminal. Si l’aspirant demòcrata ha dedicat gran part de la seua vida a tancar els dolents, el seu rival, el republicà Donald Trump, és el primer expresident de la història dels Estats Units condemnat per un delicte. Kamala Harris ha aconseguit redirigir l’atenció de l’opinió pública cap als problemes legals de l’histriònic multimilionari, declarat culpable de ni més ni menys que 34 càrrecs criminals per falsificar registres comercials per ocultar una suposada relació sexual amb l’actriu porno Stormy Daniels. Ha estat una estratègia intel·ligent i Harris ja avantatja Trump en les enquestes en dos punts. Al republicà se li complica la reelecció malgrat l’augment de popularitat arran de sobreviure a l’intent d’assassinat. I és que ara Trump veu com se li gira en contra un dels arguments que més havia utilitzat per ridiculitzar Biden, l’edat. Kamala Harris té 59 anys i Trump, 78. Però, almenys ara per ara, l’antiga fiscal general de Califòrnia no ha entrat en aquest joc. A Wisconsin, davant de més de 3.000 persones, va deixar clar que no necessita recórrer a les desqualificacions personals per deixar KO l’adversari. No s’ha d’oblidar que Harris, elegida senadora el 2016, s’ha distingit en la seua carrera política com una interrogadora implacable. “No puc respondre tan ràpid. Em posa nerviós”, li va implorar el llavors fiscal general, Jeff Sessions, durant una audiència del Congrés. Mentrestant, Trump té diversos litigis oberts. Tot i que l’expresident és un animal escènic que aconsegueix sortir airós de les situacions més esperpèntiques, no ho tindrà tan fàcil com es pensava per tornar a la Casa Blanca. Kamala Harris no només ha aconseguit capgirar les enquestes, sinó que va obtenir 81 milions de dòlars de donants per a la campanya demòcrata en només 24 hores. Emulant el cèlebre eslògan de Barack Obama, ja s’ha popularitzat el “Yes, we Kam”.Història sense final feliçEls Mossos d’Esquadra van localitzar ahir el cadàver del nen de Tremp de 14 anys que havia desaparegut dissabte al pantà de Sant Antoni, a prop de la presa, a Talarn. Després de quatre dies de recerca infructuosa, el fatal desenllaç era previsible, però no per això menys dolorós. Aquest estiu ja han mort quatre persones ofegades a Ponent