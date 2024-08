Un bronze forjat al Parc del Segre de la Seu

Creat: Actualitzat:

No ens cansarem mai d’agrair a l’ajuntament de la Seu d’Urgell que, després de les avingudes del 82 que van provocar greus inundacions a la zona, projectés i executés una canalització del riu per frenar-les. Tampoc mai lloarem prou al comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 que decidís convertir en olímpic l’eslàlom de piragüisme, eternament agraïts que ubiqués aquestes proves a les instal·lacions del Parc del Segre. És un tòpic que, perquè un arbre creixi, primer cal plantar-lo, però és evident que la construcció de les instal·lacions de piragüisme de l’Alt Urgell van propiciar el naixement, creixement i projecció d’una sèrie d’esportistes d’elit que dijous passat van donar un altre fruit amb la medalla de bronze de Pau Etxaniz, un jove nascut a Sant Sebastià però lleidatà d’adopció, ja que ha forjat el seu talent piragüista a la Seu, on va viure des dels primers anys de la seua vida fins al 2020, quan es va mudar a Euskadi per viure amb el seu pare, també piragüista olímpic i el seu entrenador. Però Etxaniz no és l’únic, i molts altres lleidatans han participat i brillat en els Jocs Olímpics, destacant Marc Vicente (Barcelona’92 i Sydney 2000), Pere Guerrero (Barcelona’92), Carles Juanmartí (Sydney 2000 i Atenes 2004), Guillermo Díez-Canedo (Pequín 2008), Núria Vilarrubla (Tòquio 2020) i Miquel Travé, que ha debutat a París 2024 fregant la medalla. A més, noms de la categoria de Maialen Chourraut, triple medallista olímpica i parella del pare de Pau Etxaniz, que va viure gairebé dos dècades a la Seu per millorar el seu rendiment en un Parc del Segre que ha acollit tres Mundials (1999, 2009 i 2019), un Campionat d’Europa (2011) i ni més ni menys que 24 Copes del Món, i tornarà a ser seu del Mundial el 2027. Quan dijous Etxaniz va fer el seu brillant descens en K1, que li hauria pogut fins i tot valer l’or si no hagués penalitzat per un toc a la porta 19, la seua família i amics de la Seu van sentir aquest crono una mica seu i així ho va reconèixer ahir el mateix Pau en declaracions a SEGRE quan va dir que “aquesta medalla és mig vostra”, referint-se a la capital de l’Alt Urgell. La nostra enhorabona per aquest metall que engrandeix, una mica més encara, les aigües braves lleidatanes.Ajustat ‘sí’La militància d’ERC va decidir ahir, per un ajustadíssim marge, donar suport a la direcció del partit i validar l’acord dels republicans amb el PSC-PSOE perquè Catalunya tingui un finançament singular a canvi d’investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Per tant, aviat tindrem nou Govern per afrontar els importants reptes que té Catalunya sobre la taula