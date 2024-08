La credibilitat dels Mossos

Creat: Actualitzat:

L’operatiu disposat pels Mossos d’Esquadra dijous per complir l’ordre del jutge Pablo Llarena de detenir l’expresident de la Generalitat i actual diputat de Junts Carles Puigdemont ha posat el cos policial en el punt de mira i les crítiques els arriben tant de l’aparell judicial, que els demana explicacions per no complir les ordres d’arrest, així com de partits i societat civil, que qualifiquen de desproporcionada l’operació Gàbia (prevista per a terroristes o delinqüents perillosos). El fracàs de la seua missió resulta evident i ahir el conseller d’Interior, Josep Ignasi Elena; el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, i el director general de la policia autonòmica, Pere Ferrer, van donar explicacions en roda de premsa. Compareixença que més que aclarir els fets i assumir responsabilitats o fer autocrítica es va convertir en un acte polític de partit que va fer enrojolar propis i estranys. Tant Elena com Sallent es van limitar a carregar contra Carles Puigdemont i la resta de dirigents de Junts, als quals van acusar de deslleialtat al cos de Mossos per ajudar a desaparèixer el líder independentista, que van arribar a comparar amb Jimmy Jump, que es va fer famós fa uns anys per esquivar controls de seguretat en llocs multitudinaris. També van acusar l’expresident i el seu partit de voler dinamitar el ple d’investidura i van assegurar que la seua missió era, a més de complir l’ordre de Llarena, garantir la seguretat ciutadana i que la sessió parlamentària es pogués desenvolupar amb normalitat. Fins i tot van assegurar que no donaven crèdit a les declaracions de Jordi Turull, secretari general de Junts, sobre que Puigdemont és o va cap a Waterloo. Elena i Sallent han d’assumir que la responsabilitat és exclusivament de qui pren les decisions, és a dir, seua. Si ahir no es van creure Turull quan va assegurar que l’expresident és fora de l’Estat, per què es van creure que es deixaria arrestar just a les portes del Parlament i més quan juren i perjuren que no havien arribat a cap tipus d’acord del moment de l’arrest? L’obligació d’un cos policial és tenir previstos tots els escenaris i, per descomptat, no guiar-se per un anunci del partit del recorregut que faria l’expresident en el seu retorn. És molt trist per a tot el cos que, durant anys i anys ha anat acumulant la confiança dels ciutadans, sobretot en els atemptats del 2017, que per unes decisions totalment errònies de la cúpula vegi ara qüestionada la seua credibilitat i professionalitat. Els Mossos, com qualsevol altra policia, han de rebre, evidentment, directrius del conseller sobre com tractar els ciutadans que defensen i les pautes a seguir, però l’acció policial posterior ha de ser estrictament professional i tècnica i en aquesta línia ha de treballar el nou Govern per recuperar immediatament el prestigi perdut.