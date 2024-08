Pediatres a l’Atenció Primària

Creat: Actualitzat:

A Catalunya i el conjunt de l’Estat hi ha un dels millors sistemes sanitaris públics de tot el món, en què el principal eix, l’Atenció Primària, és de gran qualitat. De fet, és aquest servei el principal referent i responsable de les activitats de promoció de la salut i prevenció de malalties. D’aquí la seua gran importància en totes les especialitats mèdiques, inclosa la pediatria. El paper que juguen els pediatres en l’Atenció Primària és molt important, a causa del seguiment que fan dels nens des que naixen fins als 15 anys, supervisant-ne el creixement i el desenvolupament. Es tracta del primer contacte que tenen els pacients amb el sistema sanitari. Però la situació en la qual es troba el sector, ressentit a causa de l’empitjorament en les seues condicions de treball, les retallades en els pressupostos i l’absència de relleu generacional, ha comportat canvis en aquesta especialitat mèdica, vital en els CAP així com la Medicina de Família, ja amb MIR propi i més preparació des de fa anys. La nova consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, és una doctora amb àmplia experiència en la gestió hospitalària que torna al món laboral després de jubilar-se el mes de març passat, quan va deixar el càrrec de gerent del Parc Salut Mar, i té una opinió discrepant sobre els especialistes en medicina infantil i juvenil i el seu paper en la Primària. Així, i malgrat el seu evident coneixement del sector, no veu indispensable que els CAP tinguin pediatres perquè, al seu entendre, els nens no estan tan malalts com per disposar d’aquest servei. La consellera visita avui Lleida i tindrem l’oportunitat, esperem, de conèixer les claus en les quals sustenta aquest discutible criteri. Pané té a més molts altres reptes sobre la taula, les llistes d’espera de les quals informem avui, l’augment de pacients crònics per l’envelliment poblacional, la integració en el sistema de l’atenció sociosanitària, la falta de facultatius i el seu malestar per excés de càrrega de treball i la fuga de talent per la competència salarial d’altres comunitats i països.El valor de la MasiaUna de les grans cartes del FC Barcelona és el seu planter, com demostren els noms dels futbolistes més importants del club de les últimes dècades: des dels Messi, Xavi, Iniesta, Puyol o Busquets, als actuals Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Casadó, Fermín o Bernal. L’actual directiva ha hagut de recórrer a la Masia perquè Rosell i Bartomeu van gastar quantitats ingents de diners per jugadors mediocres i ara, encara que sigui fent de la necessitat virtut, el Barça torna al camí que mai no hauria hagut d’abandonar. La Masia és única al món i un valor a preservar i recolzar