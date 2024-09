Creat: Actualitzat:

No descobrirem la sopa d’all a l’afirmar que FiraTàrrega és un dels festivals d’arts escèniques més importants d’Europa. Ahir es va clausurar la 44a edició amb números que parlen per si sols: 12.000 entrades venudes, més de 1.150 professionals acreditats, 51 companyies de 29 països, més de 350 artistes (a més dels espontanis), 20 estrenes absolutes.. i cap incident destacable malgrat les més de 100.000 persones que es concentren a la capital de l’Urgell. FiraTàrrega és un petit miracle. O no. Darrere de l’èxit del certamen hi ha un treball mil·limetrat tot i que invisible d’un equip de nou persones a les quals els dies de voràgine del certamen poden arribar a donar suport fins a 200 perquè res no falli. Enrere ha quedat la improvisació. Escenaris, tarimes, il·luminació, grades.. Des de fa anys FiraTàrrega cuida el públic i les companyies, conscients que no es tracta de batre un rècord d’espectadors cada edició sinó de créixer en prestigi i qualitat. I s’ha aconseguit. Seria injust no reconèixer que l’ajuntament de Tàrrega, la Generalitat, la Diputació i el ministeri de Cultura recolzen aquesta fira, que ha comptat amb un pressupost de prop d’1,2 milions d’euros, però no pot baixar la guàrdia. FiraTàrrega mereix una decidida aposta institucional que ajudi a consolidar els fonaments d’aquest immens edifici cultural que van començar a construir els Comediants el 1981. FiraTàrrega és una immillorable promoció de la capital de l’Urgell i, per extensió, de les comarques de Ponent, a més d’un aparador teatral de primer ordre. Natàlia Lloreta com a directora executiva i Anna Giribet com a directora artística van fer un balanç molt positiu de l’edició que es va clausurar ahir. Nosaltres compartim aquesta impressió. El certamen s’encamina cap al seu primer mig segle de vida plenament consolidat que, a més, amb el projecte Lleida Escena fa arribar el teatre més enllà dels carrers i places de Tàrrega. Ovació i públic dempeus després de la caiguda de teló.

Precaució al volant

Amb Fraga de dol per la mort de tres joves de la capital del Baix Cinca en un brutal accident dissabte a la matinada, l’àrea de Trànsit dels Mossos d’Esquadra va donar a conèixer ahir que només durant els mesos d’estiu 292 persones van patir lesions a les carreteres lleidatanes, un 6,5% més que l’estiu del 2023, i es va obrir causa judicial contra 47 conductors. No s’ha de perdre el respecte al volant. Conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues pot ser letal. Però també cal estar atents a la badada. A tall d’exemple, les multes per utilitzar el mòbil mentre es condueix han augmentat un 79%, una autèntica barbaritat