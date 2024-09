Cal posar el focus en el docent

Creat: Actualitzat:

El nou curs va començar ahir per al voltant de 62.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO de Lleida i una mica més d’un milió a tot Catalunya, als quals dijous s’uniran els de Formació Professional i Batxillerat. La gran majoria de centres ho van fer amb tota la plantilla al complet, que aquest any ha continuat creixent a nivell global malgrat que el nombre d’alumnes continua tendint a la baixa pels efectes del descens de la natalitat registrat els últims anys. A nivell de Catalunya, hi haurà uns 3.700 estudiants menys, mentre que hi haurà 942 dotacions docents més, un total de 82.277 (n’hi ha que estan cobertes per dos professionals a mitja jornada). A Lleida, han augmentat en 129, fins a les 6.156 (5.125 al pla i 1.031 a l’Alt Pirineu i Aran). Entre altres qüestions, això és fruit de la generalització de la rebaixa de la ràtio en Educació Infantil a 20 alumnes per grup i fins i tot menys en els centres d’alta complexitat, quan fa uns anys era de 25. La normalitat va ser la tònica dominant del primer dia, però amb una gran excepció, el boicot dels pares d’Isona a un polèmic mestre d’Educació Infantil, repetint el que ha succeït en anys anteriors a Sort (2014), la Torre de Capdella (2016) la Vall de Boí (2021) i Artesa de Segre (2022), quan les famílies també es van negar a portar a les aules els nens a qui aquest docent havia de fer classe. I abans d’aquests planters, almenys la directora d’una escola havia remès al departament un informe sobre la seua tasca, detallant entre altres punts que els nens no entenien el que els explicava, però que no podien preguntar-l’hi perquè els contestava malament, cridava i era brusc. Paradoxalment, i tal com va informar en el seu dia aquest diari, aquest mestre va aconseguir una plaça de funcionari en el procés d’estabilització que hi va haver el 2023, que va permetre que 13.000 interins i substituts passessin a ser fixos. I tot plegat després que arran dels informes negatius que acumulava fos expulsat de la borsa de substituts el 2017, decisió que el Tribunal Superior de Justícia va revocar perquè, malgrat que va ratificar els informes, va considerar que aquests haurien d’haver-se fet en el període de prova inicial i no quan ja portava 27 anys exercint, com era el cas. A partir d’aquest fet, seria bo que el Govern posés d’una vegada el focus que tenir bons docents és la principal clau perquè millori el nivell educatiu dels alumnes, molt més que anar experimentant amb continus canvis de metodologia i currículum. Cal garantir que la seua formació sigui de qualitat, prestigiar la professió (inclosa la remuneració) perquè resulti atractiva per als estudiants més brillants i establir mecanismes de control que evitin que titulats que no són capaços de gestionar una classe continuïn treballant simplement perquè estan a la borsa de substituts i que fins i tot puguin acabar sent funcionaris.