La locució llatina divide et impera (divideix i venceràs) continua vigent 2.000 anys després. Va quedar patent ahir en la commemoració de la Diada nacional de Catalunya. No va ser un Onze de Setembre més. Era el primer sense majoria sobiranista al Parlament des del 2012. Les entitats van tornar a sumar forces, però els partits polítics independentistes, encara que van ser presents en les cinc manifestacions descentralitzades convocades a Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa, van arribar a la cita més dividits que mai. És incontestable que els separatistes han perdut múscul metafòric, però també (i sobretot) vots, cosa que s’ha traduït en una crisi política que s’hauria de resoldre en els congressos de Junts, ERC i la CUP previstos per a aquesta tardor. Però faran malament els qui extreguin conclusions precipitades de les manifestacions d’ahir. En les últimes eleccions, el transvasament de vots de l’independentisme als partits constitucionalistes va ser mínim. La gran majoria de paperetes que es van perdre van ser de votants que es van quedar a casa. De la mateixa manera, si ahir no es va arribar a les xifres rècord d’altres Diades es deu, en part, a la insatisfacció política que ha encomanat bona part del moviment sobiranista. La complexa gestió del llegat del procés ha contribuït a dividir els independentistes. Tot i així, diversos milers de persones van tornar a mobilitzar-se. A Lleida van ser 3.000, segons la Guàrdia Urbana, que van reivindicar la pagesia. El lema unitari era inequívoc: Tornem als carrers. Una tornada que ja es veurà si va ser puntual o l’inici d’una nova etapa que coincideix amb el retorn a la presidència de la Generalitat del PSC amb Salvador Illa. I tot plegat en un context polític en el qual les majories absolutes semblen cosa del passat i tant al Parlament com al Congrés dels Diputats s’imposen els equilibris. Totes les parts hauran de cedir una mica perquè el bloqueig no ens acabi passant factura com a país. No ajuden a girar full actituds com la del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que en vigílies de la Diada va insistir a negar l’amnistia als exiliats, amb l’expresident Carles Puigdemont al capdavant. El procés està lluny d’acabar-se fins que no es tanqui aquesta carpeta.Trump, desencadenatL’esperat debat entre Kamala Harris i Donald Trump no va defraudar. L’expresident va arribar a dir que els demòcrates aproven l’avortament després del part i que els migrants mengen gats i gossos de ciutadans de Springfield, Ohio. La cara de la seua contrincant, entre perplexa, divertida i horroritzada, resumia a la perfecció l’enfonsament de l’expresident republicà