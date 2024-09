Delicte d’odi i responsabilitat col·lectiva

Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dijous a la tarda un home que havia intentat matar-ne un altre després de proferir contra l’agredit crits islamofòbics a Pardinyes. Se l’acusa de delicte d’odi, que és qualsevol infracció penal en què l’ultratge a la víctima es fonamenti per la seua “connexió, simpatia, filiació, suport o pertinença a un grup”, ja sigui real o percebut. Aquest grup “ha d’estar basat en una característica comuna dels seus membres, com la raça, l’origen nacional o ètnic, el llenguatge, el color, la religió, el sexe, l’edat, la discapacitat intel·lectual o física, l’orientació sexual o un altre factor similar”. Els que produeixen, elaboren, distribueixen, difonen o venen escrits o qualsevol altra classe de material que pel seu contingut siguin idonis per fomentar l’odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, poden ser acusats d’aquest delicte. Així com, per cert, els que públicament neguen, trivialitzen greument o enalteixen aquestes discriminacions. Detallat a qui i el perquè es pot imputar una persona per odi, aquest desgraciat succés de Lleida ens ha de servir per reflexionar com a societat sobre el clima que entre alguns partits polítics d’extrema dreta, influencers o portaveus de mentides estan creant a tot el món. Si un aspirant a presidir els EUA com Donald Trump pot assegurar davant de milions de persones, amb total impunitat, que els immigrants es mengen les mascotes dels nord-americans, què no podran arribar a difondre o dir persones amb mala fe o simplement ignorants de la realitat que els envolta o sense el més mínim respecte al proïsme. D’estrangers, igual com de lleidatans, n’hi ha de totes les idees, religions i formes de pensar i l’única manera de conviure i mantenir la pau social que tots volem és respectar-nos mútuament. La diversitat enriqueix sempre i Catalunya ha estat, és i vol continuar sent terra d’acollida, que no impedeix afirmar amb la mateixa rotunditat que els nous veïns de Lleida d’origen estranger han d’assumir i respectar tots els drets legals i socials que hem anat conquerint, tant d’igualtat entre les persones i els sexes com laborals i de serveis.De nou els trensLa circulació de trens d’alta velocitat que tenen origen a l’estació de Sants es va veure interrompuda ahir al matí pel descarrilament d’un tren Euromed, que va sortir de l’eix i que viatjava sense passatgers, a les instal·lacions de Can Tunis a l’entrada de Barcelona, cosa que va provocar retards de fins a tres hores en sis trens d’alta velocitat a Lleida. Una incidència que ve a sumar-se a la insostenible situació ferroviària a Catalunya