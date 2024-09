Tolerància zero amb les armes blanques

Creat: Actualitzat:

Durant l’any 2022 es produïen cada dia cinc robatoris amb violència, lesions, amenaces i maltractaments en l’àmbit de la llar, comesos amb arma blanca. Aquest balanç va donar origen al pla Daga, que els Mossos d’Esquadra van implementar per frenar els incidents amb navalles o matxets, entre d’altres. Ara, la Policia catalana, alertada per l’augment de la tinença d’aquest tipus d’objectes punxants en tota mena de delictes i baralles, desplegarà un altre pla, de “tolerància zero”, per provar d’erradicar-los de l’espai públic. I és que només entre el gener i l’agost d’aquest any han estat més de 6.200 les confiscades pels agents en el conjunt de les comarques catalanes, davant les 3.800 de tot el 2020. L’increment preocupa la Policia catalana i la Urbana de Lleida, especialment en vigílies de les festes de l’Obert Centre Històric i Festes de Tardor a Lleida, de la Mercè a Barcelona o de Santa Tecla a Tarragona. Per això, el nou pla pivotarà sobre tres eixos: prevenir, perseguir i sancionar –partint de la legislació vigent– la tinença d’armes blanques a l’espai públic. Primer, incrementant els controls en zones d’especial risc, com poden ser espais de lleure nocturn o grans esdeveniments, com concerts. També portant a terme inspeccions aleatòries en mitjans de transport, com el metro o els autobusos. Finalment, amb les pertinents sancions administratives, l’import mínim de les quals és de 600 euros, segons va detallar aquest dijous el director de la Policia, Josep Lluís Trapero. Val a recordar que les armes blanques perilloses (a partir d’onze centímetres de fulla) estan igual de prohibides que les armes de foc. Així, i d’acord amb el que disposa l’article 4 del Reglament d’Armes (Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, BOE 55/1993), es prohibeix la fabricació, importació, circulació, publicitat, compravenda, tinença i ús de les següents armes o de les seues imitacions: les de foc sense la reglamentària autorització; armes llargues que continguin dispositius especials, a la culata o mecanismes, per allotjar pistoles o altres armes; pistoles i revòlvers que portin adaptada una culata; bastons-estoc, els punyals de qualsevol classe i les navalles amb una fulla que superi els onze centímetres. Defenses de filferro o plom, les claus de pugilat, amb pues o sense, els tiragomes i sarbatanes perfeccionades, els nunchakus i estrelles ninja; així com qualssevol altres instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones. Fan bé els Mossos, així com l’ajuntament de Lleida, el d’Alcarràs i tots els que ja han passat a l’acció perquè aquesta proliferació ha de parar-se immediatament perquè una de les claus per garantir la pau social i frenar qualsevol violència és que les armes segueixin prohibides i estiguin controlades i només hem de mirar cap als Estats Units per veure el que passa quan s’és permissiu. Tolerància zero és un bon inici.