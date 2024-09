Final del cicle inflacionista?

Creat: Actualitzat:

L’agost va marcar el final de la crisi inflacionista viscuda els últims anys i el setembre confirma la tendència. Així, la inflació es va frenar vuit dècimes fins a situar-se en l’1,5%, una xifra que suposa la taxa més baixa en els últims tres anys i mig, en concret, des del març del 2021, i que, a més, queda mig punt per sota del llindar de referència del BCE. El descens del preu de les gasolines és el més significatiu, encadenant un altre mes a la baixa. També hi han contribuït el bon comportament dels aliments i l’electricitat, que van pujar el mateix mes de l’any passat. D’altra banda, la inflació subjacent, la que no té en compte ni energia ni aliments frescos, també ha seguit frenant-se, i aquí també més del que s’esperava. Es modera tres dècimes, fins al 2,4%. Aquesta taxa, menys volàtil, es considera un indicador més fiable de fons, i en aquest cas, és la menor des del gener del 2022. El fre d’aquest mes podria indicar que el component que més preocupa, els serveis, el més reticent a la moderació dels preus, també va millorant. Porten dos mesos, el juliol i l’agost, amb comportaments dins de la normalitat i la dada d’ahir apunta que també s’estaria normalitzant. Des del ministeri d’Economia assenyalen que tant aquesta dada com la del creixement del PIB també coneguda ahir mostren “la fortalesa i el creixement equilibrat de l’economia espanyola”. No és per tirar coets, però sumats aquests bons indicadors a la rebaixa del preu del diner i una reactivació de diversos sectors fan preveure una certa bonança econòmica que ens pot donar un respir.Temporers turísticsLa diputació de Lleida, al costat de representants d’ajuntaments, entitats com els sindicats UGT i CCOO i empresaris del sector hoteler, van impulsar a finals de l’any passat un manifest que exigia la “regulació efectiva dels habitatges d’ús turístic” als municipis del Pirineu. “Tenim treballadors vivint en autocaravanes, famílies arrelades al territori que veuen com no els renoven el contracte de lloguer perquè volen transformar la vivenda que habiten en pis turístic”, explicava l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, aquells dies. La falta d’habitatge assequible no afecta només els temporers de l’esquí o l’hostaleria, també professionals educatius i sanitaris que vulguin anar a treballar el Pirineu. Doncs bé, Naut Aran és el primer que mou peça i promou la construcció de fins a seixanta apartaments per a tota mena de treballadors de temporada. Una taca d’oli en un panorama erm que requereix molta més inversió, però és la primera iniciativa en aquesta línia i cal aplaudir-la