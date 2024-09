La Fira, d’aparador a timó

Creat: Actualitzat:

Lleida perd explotacions agràries mentre el sector creix, cosa que fomenta grans desigualtats a la cadena de valor i si es perden pagesos les comarques de Ponent desaprofitaran molt més que la seua capacitat productiva. Aquesta és una conclusió evident a la qual els sindicats agraris fa temps van arribar i que comparteixen les administracions, tant les locals com la Generalitat de Catalunya i el mateix Govern central. El conseller Ordeig va recordar en la inauguració de la Fira que el sector agrari i agroalimentari, juntament amb el pesquer, genera un 19% del PIB català i es converteix, així, en el primer de Catalunya, líder en molts factors, com la competitivitat i la innovació. Només cal veure els premis concedits dissabte i entregats ahir de maquinària i innovació tecnològica a Sant Miquel per apreciar que el potencial agroramader de Ponent no es limita a la producció i que tant en grans empreses del sector agrícola i ramader com en fabricació de maquinària o en aplicació de l’era digital a les explotacions estem situats en el top ten, no només català i espanyol sinó a nivell mundial. Per què aquestes energies, talents i aptituds no es traslladen en un sector estable i de progrés per a les petites i mitjanes explotacions és un repte d’alta complexitat que va des d’un excés de burocràcia fins a la falta de relleu generacional, la bretxa de gènere, l’impacte del canvi climàtic, la sequera, l’increment de costos o la competència deslleial de països tercers i, sobretot i davant de tot, de les pressions a la Unió Europea per imposar una desacceleració productiva. I aquí és on des dels ciutadans fins a totes les administracions han de fer un esforç per donar valor al camp i a la seua gent. Catalunya ha de ser capaç de liderar les noves solucions tecnològiques i de competitivitat i això no podrem fer-ho sense la complicitat i accions de tothom. I la Fira de Sant Miquel, que ahir es va clausurar, a més de ser un aparador anual de les marques de maquinària o de les varietats fructícoles, ha de ser un motor del canvi agroalimentari que ja vivim. La professionalització del certamen, del qual tant es parla, és precisament això. Avançar-se a la realitat que acaba imposant-se i oferir els mecanismes i instruments als productors per adaptar-se i continuar creant riquesa i assentament al territori. No podem desaprofitar aquesta oportunitat perquè d’aquest reciclatge depèn part del nostre futur col·lectiu.Perdre amb bona sensacióMalgrat la derrota de l’Hiopos Lleida en la seua tornada a l’ACB dinou anys després, l’equip va mostrar un alt nivell competitiu que el va portar fins i tot a anar al davant en el marcador. Va sobrar la pròrroga, però l’afició pot estar satisfeta.