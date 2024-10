L’edat de jubilació dels conductors

Creat: Actualitzat:

La vaga general del sector del transport de viatgers per carretera, convocada ahir pels sindicats per exigir el reconeixement de la jubilació anticipada als 60 anys per als conductors professionals, va mantenir uns serveis mínims del 50% de mitjana amb la qual cosa, malgrat que molts lleidatans van arribar tard a les seues tasques quotidianes, sigui perquè desconeixien l’aturada o perquè no tenien alternativa de mobilitat, Lleida i les seues comarques no van viure una jornada caòtica. La d’ahir és només la primera jornada de vaga, amb la previsió de noves dates els dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre i a partir del 23 de desembre les aturades seran indefinides si abans no s’arriba a un acord entre els representants sindicals i la patronal. Les dos parts van mantenir reunions negociadores, que van acabar sense acord, però amb la voluntat de continuar negociant els propers dies de cara a trobar una sortida al conflicte, segons els sindicats convocants. Seria positiu que aquest acord arribés perquè no falta raó als conductors d’aquest sector quan afirmen que no tenen reconeguda la jubilació anticipada sense reducció econòmica de la pensió, ni tampoc els coeficients reductors en l’edat de jubilació per la naturalesa penosa i insalubre del treball com recull el reial decret 1698/2011. Així mateix, les diferents empreses no han reconegut la penositat de l’activitat laboral, ni han portat a terme prou accions per atenuar l’esmentada penositat als llocs de treball, ni han sol·licitat aplicació dels coeficients reductors de l’edat de jubilació així com tampoc no els han proposat, per via de negociació col·lectiva, acords col·lectius o en la normativa interna de cada empresa. És evident que la conducció d’un lloc tan important com és el transport per carretera o els autobusos urbans requereix al volant persones amb les òptimes condicions, i a partir dels 60 anys els reflexos no són els mateixos que als 30 o als 40. Per tant, seria lògic anar reduint l’edat de jubilació d’aquests xòfers, com ja la tenen reconeguda molts altres sectors com professors o policies.

Una nova incidència ferroviària

On sí que es va viure una altra jornada caòtica és a l’estació de Renfe de Lleida. L’Avant doble amb destinació a Barcelona, que havia de sortir a les 7.00 h, va patir un retard considerable d’una hora i quart, iniciant el trajecte finalment a les 8.10 hores i arribant a la capital catalana a les 9.48 del matí. Segons la companyia ferroviària la causa d’aquest contratemps va ser una “incidència en origen i relacionada amb els torns dels maquinistes”. L’alta velocitat ha perdut fa dies la seua puntualitat i toca prendre mesures