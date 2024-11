La gran riuada del Segre del 82

Creat: Actualitzat:

Era diumenge i els lleidatans es preparaven per tornar a la feina dilluns al matí, els veïns de Balaguer estaven a punt, igual que avui, per celebrar les festes del Sant Crist, per al Pont de Bar era un dia festiu de tardor com qualsevol altre en temps de bolets i Andorra havia rebut, com tots els caps de setmana, multitud de compradors de formatges, colònies i xocolates. Però aquella matinada del 7 al 8 de novembre del 1982 va canviar per sempre la vida de 22 famílies, que van perdre els seus éssers estimats, va impulsar importants estudis hidrogràfics i obres de canalització de les ciutats construïdes a prop del curs del Segre i els seus afluents que van patir avingudes. A Lleida ciutat, l’aigua va entrar per Pardinyes, i en qüestió de molt poques hores Cappont, Blondel i la rambla Ferran van quedar negades, la qual cosa va obligar molts veïns a sortir amb barca de les cases o llocs de treball, com els treballadors fundadors d’aquest diari, que just havia nascut dos mesos abans. I l’avinguda no va acabar aquí, ja que l’aigua va seguir, com fa sempre, el seu curs i després d’ajuntar-se els cursos del Segre i del Cinca va arribar a la Granja d’Escarp, on també es van produir molts danys materials.

La catàstrofe de València ha reviscut la memòria dels lleidatans que van patir aquest episodi de fortes pluges, que van arribar a acumular entre 400 litres i 500 per metre quadrat. Lleida va aprendre la lliçó, igual com havia fet segles abans Tàrrega, o el 62 Rubí i tota la conca del Besòs al Vallès, i s’han canalitzat els rius, s’han construït embassaments com el de Rialb, que emmagatzemen l’aigua que cau en capçalera, però queda molta feina per fer, com la dana a València ha demostrat. Construïm massa a prop dels rius, falten plans d’evacuació de solvència contrastada i que la ciutadania es conscienciï que una alerta per riuada no és una broma i, sobretot, que les administracions prenguin com una prioritat absoluta les obres i infraestructures necessàries perquè els fenòmens meteorològics no causin tanta desolació.

Accidents laborals

Els accidents laborals van augmentar a la província de Lleida en un 2% entre el gener i el setembre en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons les últimes dades publicades per la Generalitat, en els primers nou mesos de l’any es van registrar 5.283 sinistres, és a dir, més de 19 al dia. I si bé la majoria van ser de caràcter lleu, se’n van comptabilitzar 33 de greus i set de mortals, vuit amb l’operari mort ahir a Vallfogona de Balaguer. Les normes de seguretat laboral han millorat molt les últimes dècades, però cal continuar buscant el 0 i actualitzar sempre els protocols