Mazón no convenç ni els seus

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va fer una pírrica autocrítica ahir a l’inici de la seua compareixença al ple de les Corts valencianes dedicada a la crisi de la dana que ha devastat València i va demanar disculpes: “Fem autocrítica, no eludiré cap responsabilitat”, “es va fer el millor que es va poder amb la informació de la qual es disposava, no vam comptar amb prou informació perquè va arribar tard”, apuntant directament d’aquesta falta d’informació i la tardança a enviar l’alerta a la població la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). “No negaré errors”, va assenyalar el president, que va desgranar la seua versió dels fets el passat dia 29 quan es va produir la tragèdia. En resum, Mazón s’atrinxera, justifica tots els errors per la magnitud de la catàstrofe i anuncia una investigació. Però per molt que vulgui expandir culpes, la responsabilitat de no alertar la població és exclusivament seua perquè és evident, com la dana a Màlaga demostra, que destrosses n’hi hauria hagut igualment i que potser fins i tot morts, però en cap cas la magnitud de la catàstrofe amb més de 200 morts. A més, Mazón menteix descaradament i el seu relat serà fàcil de revocar davant d’un jutge. Així, el president de la Generalitat va assegurar que el sistema ES-Alert de Protecció Civil “no estava previst” i això no és veritat. Abans d’aquesta dana, l’alerta als telèfons mòbils d’aquest sistema es va enviar 45 vegades a Espanya. Mazón culpa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer d’una “apagada informativa” i assegura que “ningú no va alertar de les conseqüències desastroses que pot suposar un cabal semblant”. “Ningú no va dir res”, quan és també demostrable que la Confederació del Xúquer va enviar 62 avisos a Emergències de la Generalitat mentre Mazón era a dinar. Falta a la veritat també quan diu que es tarda una hora i mitja entre el restaurant on va dinar i el centre de l’operatiu d’emergències, que per molt complicat que fos el trànsit aquell dimarts, no es tarda més de 20 minuts. Massa incongruències i negligències que van costar moltes vides i que no permeten cap altra opció decent que no sigui la dimissió immediata.El valor reflexiu de la culturaAtesa la repercussió en la cultura literària lleidatana i catalana que té Josep Vallverdú, el 1983 la Paeria va crear un premi d’assaig que porta el seu nom i que amb els anys s’ha ampliat a uns guardons literaris que pretenen estimular la creació i la cultura, vèrtex indispensable en qualsevol comunitat que valora fer-se preguntes i reflexionar sobre el nostre passat, present i futur en un món en el qual tot va massa de pressa