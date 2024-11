Les Valls d’Àneu recuperen un tros del seu passat

Creat: Actualitzat:

El maig d’aquest any, la direcció general de Patrimoni Cultural informava el Consell Cultural de les Valls d’Àneu que la Generalitat adquiriria un fragment del retaule gòtic de Sant Martí d’Escalarre, després que l’historiador Albert Velasco compartís amb Ferran Rella la seua localització després de més d’un segle extraviat. Finalment, es va formalitzar la compra a un antiquari del barri de Gràcia de Barcelona per 25.000 euros i des d’ahir està ja disponible per a exposició a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Sant Martí d’Escalarre és una església romànica del municipi de la Guingueta d’Àneu i el retaule, atribuït al mestre de Son (conté escenes de la vida de Jesús i de sant Martí), entre els anys 1903 i 1913 va ser trossejat i va desaparèixer de l’església, com tantes altres obres artístiques de gran valor, algunes de les quals va recollir, va comprar o va acollir el Museu Diocesà de Lleida perquè no s’extraviessin o perdessin per sempre i que per raons polítiques posteriorment es va tornar a desmembrar, amb un últim capítol de la Guàrdia Civil emportant-se les obres en plena aplicació de l’article 155 d’infaust record. De la sequera a desembassarLa unitat museística és un debat de mai acabar perquè cadascú esgrimeix els seus arguments, però el que està clar és que res com un museu per acollir obres d’art, que requereixen molta inversió per conservar-les i garantir-ne la seguretat, a més d’una exhibició molt més àmplia. La tecnologia d’avui dia permet meravelles com la reproducció vídeo de l’absis de Sant Climent de Taüll, amb el seu Crist en Majestat com a joia de la corona, però tornar al territori aquests béns, si hi ha on exposar-los i preservar-los, és també una gran notícia. Els patrimonis culturals són un eix fonamental dels pobles i les nacions, i la Guingueta i totes les Valls d’Àneu estan d’enhorabona perquè podran donar a conèixer aquesta riquesa del seu passat a les generacions presents i futures. Lloar també el treball d’Albert Velasco, que sense un altre interès que l’art i la seua preservació ha contribuït a recuperar aquest retaule perdut