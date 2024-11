El progrés del Pirineu i l’esquí

Creat: Actualitzat:

Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida es preparen per a una nova temporada hivernal amb una oferta de més de 500 km esquiables, amb 248 pistes d’alpí i nombrosos itineraris de nòrdic. Són 172 km de pistes innivades als complexos d’alpí –que representa el 50% de la superfície de pistes–, 164 km de circuits de nòrdic, més d’un miler de monitors i unes 30.000 places d’allotjament, al marge de les segones residències, que fan del Pirineu de Lleida no només un paradís per als esquiadors, sinó també un motor econòmic clau per a aquestes comarques de muntanya. En termes econòmics, l’impacte directe d’aquestes estacions durant la temporada 2023-2024 va ser de rècord, arribant als 307 milions d’euros, 48,7 de directes per la venda de forfets, amb 142 empreses relacionades amb la neu. El Pirineu de Lleida va captar la temporada passada d’esquí, en la qual es van superar els 1.400.000 forfets, un de cada tres esquiadors de l’Estat i tres de cada quatre catalans (72%). Es tracta de les millors xifres, percentualment parlant, com a mínim dels últims deu anys, segons va transcendir dimecres a la presentació de la nova temporada. Així ho van assegurar representants i directius de les estacions d’alpí (Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Port del Comte i Tavascan) i nòrdic (Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa, Virós-Vallferrera, Lles de Cerdanya i Aransa), en una intervenció en la qual també van demanar millorar vies de comunicació i el transport públic per atreure nou públic als seus complexos. El president de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya, Joaquim Alsina, va defensar la sostenibilitat del sector i va assegurar que invertir en les zones on hi ha esquí modifica la tendència a la despoblació i redistribueix la riquesa. La conclusió amb aquestes xifres és clara: les comarques de muntanya de Lleida han frenat l’èxode i l’abandó de molts pobles i han atret nous veïns. És evident que cal estar alerta per no morir d’èxit i tot aquest progrés ha d’anar en paral·lel a una diversificació de l’economia i la recuperació del sector primari i l’incentivament industrial. Cal perseguir la sostenibilitat i estar al dia de les modificacions en tots els àmbits als quals obliga el canvi climàtic i, per descomptat, cal donar una solució a la falta d’habitatge assequible, tant per als habitants d’aquestes poblacions, com ahir va recordar la síndica al Parlament, com per als treballadors del sector. No podem oblidar tampoc assignatures pendents, que són moltes, tant en comunicacions com en serveis, però la balança és positiva i cal continuar treballant per fidelitzar aquests esquiadors i visitants que s’han anat guanyant a poc a poc i fer que l’esport blanc sigui compatible amb els espais naturals d’alt valor que el Pirineu vol i ha de conservar.