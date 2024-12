Les lliçons d’Alemanya

Creat: Actualitzat:

“Alemanya persegueix les dones sol·licitadores d’asil saudites, dins i fora d’Alemanya, per destrossar-los la vida. Alemanya vol islamitzar Europa.” Això és el que pot llegir-se en anglès en la biografia del perfil de la xarxa social X de Taleb al-Abdulmohsen, el detingut per l’atropellament massiu que ha causat cinc morts i més de 200 ferits en el mercat de Nadal de Magdeburg. Quan es va saber que aquest psiquiatre de 50 anys era originari de l’Aràbia Saudita, es va donar per fet que es tractava d’un atemptat islamista, però res més lluny de la realitat. El detingut és un islamòfob, simpatitzant de l’extrema dreta que admira Elon Musk i simpatitza amb el partit d’ultradreta Alternativa per a Alemanya. Es considera ateu i tenia estatus de refugiat des del 2006. Paradoxalment, quan no se sabien aquests detalls, el multimilionari amo d’X i assessor de Donald Trump va inundar la seua xarxa social de missatges en els quals qüestionava la política migratòria d’Alemanya, denunciava el que va qualificar sense proves d’“atemptat terrorista gihadista” i es va despatxar a gust contra l’excancellera Angela Merkel per la seua política de portes obertes a la immigració. Més carreteres, més seguretatLa tragèdia del mercat de Nadal de Magdeburg ha sacsejat consciències i ha posat en evidència el perill de les falòrnies. Les tristament cèlebres fake news, que distorsionen i polaritzen la política amb l’altaveu acrític de les xarxes socials. Una lliçó apresa que torna a posar de relleu la importància del periodisme com a garant de la democràcia