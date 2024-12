Es disparen els rescats de muntanya

Creat: Actualitzat:

Els últims quinze anys, els Bombers de la Generalitat han portat a terme més de 4.700 rescats en el medi natural a les comarques lleidatanes, amb una tendència a l’alça preocupant. Així, el 2010, la xifra es va situar en 227, duplicant-se el 2023 amb 505 i assolint ja aquest any els 427, sense comptar els del Besiberri d’aquest cap de setmana i altres en diversos enclavaments de Ponent. Aquests serveis inclouen també la recerca de persones perdudes o desorientades i els auxilis en coves, rius o pous. Aran lidera les actuacions, amb més de 1.300 rescats des del 2010, la qual cosa representa més d’un 6% del total de les actuacions a Catalunya. Per municipis, Naut Aran és el que n’acumula més en aquests 15 anys, superant els 800 rescats. És evident que a mesura que el turisme interior i les excursions de muntanya s’han convertit en una opció de lleure i esports per a milers de persones, tant a l’estiu com a l’hivern, cal recordar que la muntanya té les seues normes, escrites i no escrites, i que per gaudir-la cal respectar-les, com portar roba i calçat adequats per caminar sobre roques, amb la mirada sempre posada en les previsions de temps, la correcta hidratació, la farmaciola mínima i sobretot i davant de tot estudiar bé la ruta per saber si es té prou nivell per emprendre-la. Caminar és una cosa i dur a terme rutes d’alta dificultat, sobretot a l’hivern, una altra de sempre perillosa. Un GPS i el mòbil són també instruments indispensables per a l’auxili en cas de pèrdues o accidents. El risc zero no existeix i els excursionistes o alpinistes ja saben el perill que corren quan es disposen a recórrer una ruta o escalar un pic, però per evitar fatals i irreversibles accidents com el que va patir un veí del Vallès aquest cap de setmana al Besiberri Sud és molt important conèixer el terreny del qual un vol disfrutar i estar preparat per a qualsevol eventualitat. El senderisme o alpinisme són activitats precioses i de grans recompenses però que no tothom està preparat per escometre. La prudència és vital a la muntanya.

L’èxit del Pirineu

Les comarques de muntanya de Lleida tornen a posar el cartell de complet en els complexos i hotels a peu de pistes en aquestes festes nadalenques i el turisme rural, tant al Pirineu com a la resta de Ponent, aconsegueix unes excel·lents xifres pel costum cada vegada més habitual de reunir-se famílies i amics en cases de pagès o en masies per donar la benvinguda al nou any. El turisme a Lleida ha anat guanyant enters amb les ofertes complementàries a l’esquí, la millora de la restauració i els complements de lleure i cultura que ofereix. Un èxit que la pandèmia va fer exponencial i que s’ha mantingut. Hi ha encara moltes assignatures pendents però es progressa adequadament.