Menys vacunació, més grip

La incidència de la grip a la demarcació de Lleida ha assolit un nivell molt alt, amb una taxa de 274,75 casos per cada 100.000 habitants en el pla i de 321,31 a l’Alt Pirineu i Aran. A les dos regions sanitàries ja s’ha superat el pic registrat l’any passat, que a Ponent va ser de 255,28 casos per cada 100.000 habitants, i a les comarques de muntanya, de 258,76, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). Salut considera que s’està arribant als nivells màxims i que la propera setmana començarà a remetre. En números absoluts, a Lleida la setmana passada es van diagnosticar a l’Atenció Primària 1.044 infectats de grip, un 60% més que els 654 de la setmana anterior i 4,5 vegades més que a mitjans de desembre (232). Al Pirineu, han passat de 162 a 233 en una setmana. Quant a l’activitat a Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova, des del dia 1 fins diumenge passat van atendre entre 264 i 336 persones al dia i Salut indica que aquest any arriben “malalts més afectats” que generen “estades més llargues”. Així mateix, als Centres d’Atenció Primària han augmentat les consultes respecte al 2024. En el conjunt de Catalunya el nivell de transmissió de la grip es manté en marcat ascens i el 74% de les hospitalitzacions són majors de 60 anys. Contraban d’escombrariesSi analitzem l’alta epidèmia d’aquest any, comparant-ho amb la taxa global de vacunació, veiem que ha estat del 39,34%, per sota del 40,64% de la campanya passada i en clar descens des del 48,33% del 2021. En reiterades ocasions hem insistit en com de ràpid se’ns obliden les lliçons apreses de la covid i sens dubte una de les principals va ser la vital importància de la vacunació per aconseguir la immunitat necessària per frenar l’expansió dels virus, i una altra, la idoneïtat d’utilitzar mascaretes en entorns vulnerables si un té la sospita de patir alguna malaltia contagiosa. És lògic també que, després dels durs anys de la pandèmia, estiguem saturats de vacunacions periòdiques i mascaretes, però el resultat de no atendre cap de les dos mesures preventives és evident: els virus es disparen. És una responsabilitat individual, però que acaba convertint-se en un problema col·lectiu que satura encara més els serveis sanitaris