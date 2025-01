Una realitat incontestable

Creat: Actualitzat:

Dels 3.620 afiliats a la Seguretat Social que van guanyar les comarques de Lleida el 2024, els 2.183 havien nascut en un país estranger. O, el que és el mateix, el 60% dels nous cotitzadors registrats a la demarcació l’any passat eren treballadors forans. És una tendència a l’alça. De fet, aquestes xifres suposen un increment del 5,18% respecte al 2023, per la qual cosa aquest col·lectiu és ja essencial per donar impuls a l’economia lleidatana. Una mà d’obra imprescindible al sector agrari, però que també guanya pes en l’hostaleria i en el transport, on representa un 21,46% dels 206.493 empleats de tota la demarcació, arribant als 44.327 afiliats. Aposta per la BonaiguaPer comarques, la Segarra és, de lluny, la que té una proporció de treballadors forans més alta. Un de cada tres empleats que treballaven en aquesta comarca a finals de l’any 2024 era estranger, és a dir, el 33,1% del total dels 10.510 afiliats a la Seguretat Social. La segueix el Barcelonès (25,5%), l’Alt Empordà (24,3%) i el Pla d’Urgell (22,6%). Aquesta realitat incontestable xoca amb les tesis de la ultradreta, tan en auge, que veu la immigració com una amenaça