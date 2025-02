Setge a les trucades més incòmodes

Creat: Actualitzat:

Des del mes de juny del 2023, l'usuari té dret a no rebre trucades amb finalitats comercials, tret que existeixi consentiment previ, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions. La teoria és més que clara però, com succeeix tan sovint, a la pràctica la cosa no va en absolut en aquest sentit. Perquè resultaria difícil trobar algú que disposi d'un telèfon mòbil o fix que, les últimes dos setmanes (per delimitar la situació en el temps), no hagi rebut alguna comunicació indicant-li que té el seu contracte energètic desfasat, que li han cobrat de més o bé oferint-li alguna proposta irresistible per canviar de companyia. Són simplement intents d'estafes, als quals des de fa uns mesos també se sumen presumptes ofertes laborals que, en cas de ser certes, es traduirien a treballar poc i cobrar molt, cosa que, per descomptat, no deixa de ser una utopia. Doncs davant d'aquest assetjament tan molest i insistent, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha apressat les comercialitzadores d'electricitat i gas que vigilin l'actuació dels seus agents de vendes per evitar aquest tipus d'abusos i fraus. En un informe, aquest organisme regulador independent recomana reforçar les mesures que imposen als seus comercials "per evitar mètodes de venda abusius o equívocs" al constatar la proliferació d'aquest tipus d'actuacions. Al seu informe, la CNMC ha evidenciat que la majoria de les companyies tenen comercials propis i externs que generalment contacten amb els clients a través de trucades i que totes imposen als seus agents externs clàusules contra la venda abusiva i fraudulenta, extrem aquest que, vist això, no ha fet gaire efecte. El paper tot ho aguanta, però cal que les bones intencions de la CNMC es tradueixin en fets i que s'acabi d'una vegada per sempre amb aquest assetjament tan aclaparador