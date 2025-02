Un Sant Miquel, dos certàmens

Creat: Actualitzat:

Jaume el Conqueridor va atorgar a la ciutat de Lleida l’any 1232 (Corona d’Aragó) el privilegi d’organitzar una fira anual que podia arribar a durar 10 dies a l’entorn de Sant Miquel, el 29 de setembre. Aquesta activitat s’ha prolongat en el temps des del segle XIII fins als nostres dies, amb algunes interrupcions i, evidentment, amb una evolució dels productes exposats o a la venda. Va ser la Mancomunitat de Catalunya la que el 1921 va promoure un concurs de tractors i a poc a poc i atès el progrés que l’aigua i els canals van portar a Ponent, el certamen es va especialitzar en agricultura i ramaderia però sense perdre mai el caràcter popular de festa i mercat. Ara, ja al segle XXI, Sant Miquel donava mostres d’haver esgotat la fórmula, tant per la professionalització que ha adquirit la mostra, com pels inconvenients que comporta unir en un mateix espai un taller d’experiències gastronòmiques o venda de cotxes amb ponències sobre el futur del camp. Per tant, sembla una decisió més que encertada separar tots dos esdeveniments. Per Sant Miquel, la fira popular de sempre, amb diferents sectors que puguin atreure visitants o compradors, i per al novembre un certamen professional molt més delimitat en el qual els experts de l’agricultura i la ramaderia abordin els reptes i els objectius dels pagesos de Lleida per mantenir, i augmentar fins i tot, el progrés que les explotacions agràries han portat a les comarques de Ponent en l’últim segle i mig.Els disbarats de TrumpLes paraules del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre Gaza han provocat reaccions i preocupació a la comunitat internacional. Trump va rebre el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, aquest dimarts passat a la Casa Blanca, i allà va proposar que els EUA prenguin el “control” i reconstrueixin la Franja després de “reubicar” permanentment la seua població palestina en altres països, una proposta que va en contra de la legalitat internacional i dels drets humans. Especialment crítiques han estat les paraules de l’alt comissariat de l’ONU per als drets humans, Volker Türk, que ha respost a Trump recordant que “tota deportació o transferència forçada de persones sense base legal està estrictament prohibida”. El dret internacional és molt clar: l’autodeterminació és un principi fonamental i ha de ser protegida per tots els Estats i pel Tribunal Internacional de Justícia. No cal dir que ningú amb dos dits de front al món sencer pot prendre en consideració tal proposta i que els organismes competents han de començar a parar els peus al mandatari nord-americà i les seues bogeries antidemocràtiques