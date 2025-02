Condemna a la desídia de l’administració

Creat: Actualitzat:

El jutjat contenciós de Lleida ha condemnat l’ajuntament de la Seu d’Urgell i la seua companyia d’assegurances a indemnitzar amb 68.249,46 euros un matrimoni de jubilats per danys morals, al no haver actuat amb diligència per obligar el pub que estava ubicat sota del seu pis a posar fi a l’excés de soroll nocturn que els impedia descansar. La sentència subratlla que el consistori no va aplicar cap mesura eficaç per obligar els amos del local a limitar el soroll malgrat “les contínues denúncies” d’aquests veïns. Considera provat que era coneixedor que el pub incomplia la normativa en matèria d’aïllament acústic, horaris i de controls i, malgrat això, només li va imposar multes mínimes, la qual cosa va fer que aquesta parella hagués de suportar aquesta situació durant 4 anys, fins que el local va tancar per ordre judicial. És una sentència amb unes característiques molt poc habituals, a l’obligar una administració a compensar econòmicament els perjudicis que la seua desídia ha causat als ciutadans. Seria bo que les diferents institucions prenguessin nota i tinguessin clar que la diligència i l’interès general han de ser dos principis bàsics de les seues actuacions. I si no els compleixen, haurien de ser sancionades, igual que l’administració aplica multes o recàrrecs a persones que vulneren la normativa o no paguen els seus impostos quan toca.L’Auditori, un gran actiuL’Auditori Enric Granados celebra aquests dies el 30 aniversari de la seua inauguració oficial, que va tenir lloc el 14 de febrer del 1995. Al llarg d’aquestes tres dècades ha acollit uns 1.500 concerts amb més de 635.000 espectadors en total. La sala principal ha estat l’escenari d’actuacions d’estrelles de la lírica com Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Barbara Hendrix, Josep Carreras o Jaume Aragall i de grans figures de diferents estils musicals com Bebo Valdés, Joaquín Achúcarro, Marianne Faithfull, María Dolores Pradera o Alicia de Larrocha, entre moltes altres. Només aquests noms demostren el gran valor que ha tingut per a la cultura a Lleida aquest equipament, el projecte del qual es va gestar a començaments dels anys vuitanta, amb Antoni Siurana com a alcalde i Jaume Magre al capdavant de l’àrea de Cultura de l’ajuntament. La construcció va patir moltes vicissituds –principalment per la troballa de restes arqueològiques–, es va prolongar durant dotze anys i el cost final d’uns 10 milions d’euros va ser molt més alt que el que s’havia pressupostat inicialment, però està clar que va valer la pena. A més, ha estat clau per al desenvolupament del planter musical a la ciutat, ja que l’Auditori és la seu del Conservatori i Escola Municipal de Música, que anteriorment feien classes en condicions precàries