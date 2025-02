La millora del Barri Antic i els seus problemes

Creat: Actualitzat:

Els problemes del Centre Històric de Lleida no són nous i malgrat que els seus orígens van ser construïts sobre restes romanes i sarraïnes, les diferents guerres històriques van acabar per destruir un barri que, a poc a poc, es va empobrir arquitectònicament i socialment. La demolició de les muralles i el creixement de la capital van anar allunyant d’aquests carrers comerços, negocis i habitants. Coneixedors d’aquesta realitat, els diferents ajuntaments després de la restauració democràtica es van fixar com un dels seus principals objectius obrir la ciutat al riu i al Barri Antic. En l’època d’Antoni Siurana es va aconseguir que el Segre no fos una divisió, sinó un eix de creixement i expansió, amb una canalització que va canviar del tot el perfil urbà de la ciutat. Però reintegrar el Centre Històric plenament en l’esdevenir de la capital del Segrià costa molt més. Primer per l’envelliment i l’èxode de la població que residien allà fins a la dècada dels 80, la mala qualitat dels habitatges, que requerien, molts, una demolició total, i també pels guetos enquistats en alguns dels seus carrers i places. Pensions i transportLes iniciatives per superar aquests obstacles han fet efecte en molts àmbits i des de la Seu Vella fins al Mercat del Pla, el Parador del Roser, el centre d’art contemporani de la Panera o la cada vegada més notable oferta de restauració de qualitat han millorat, i molt, la radiografia general. La inclusió en els diferents plans de barri de la Generalitat ha possibilitat noves construccions i inversions notables, però hi continua havent sobreocupació de molts habitatges, bars i prostíbuls il·legals i un reduït, però molt visible, grup de persones alienes al bé comú i a la convivència ciutadana que han convertit la plaça Josep Solans en un constant problema. Addiccions i marginació que impedeixen la millora integral d’aquesta part fonamental de la memòria i esdevenir de Lleida. Dimarts vam viure un altre episodi d’aquest incivisme dels habitants dels blocs públics de Josep Solans i els veïns insisteixen a prendre mesures. Per la seua part, la Paeria, per boca de la tinenta d’alcalde Cristina Morón, va anunciar més presència policial i nul·la impunitat davant d’un problema estructural i difícil de resoldre