Pla pilot a les residències del Pirineu

Vivim més. El 2017 va morir a Torres de Segre Pere Forcat, que va arribar als 109 anys i mig. Un cas únic, ja que tenia dos germans grans (Josep i Ramon) que havien nascut al segle XIX i van morir centenaris al segle XXI. La padrina de Catalunya és de Bellvís. Angelina Torres, de 111 anys, va agafar el relleu a Maria Branyas, que va morir l’any passat als 117 anys. El nombre de centenaris s’ha multiplicat per quatre en només vint anys. Aquesta longevitat també té un preu i obliga la sanitat i els serveis socials a adaptar-se a una nova realitat. Primavera a deshoraEn aquest context, és una bona notícia que les residències de persones grans del Pirineu s’hagin convertit en pioneres a Catalunya a l’hora de desplegar el nou model d’atenció sanitària que impulsa el Govern, amb el qual metges i infermeres dels CAP es desplacen als centres per visitar els residents de forma periòdica i coordinada amb els sanitaris dels geriàtrics. Dèiem que és una notícia important perquè la pandèmia va posar de manifest que l’atenció mèdica als geriàtrics era manifestament millorable. Falten facultatius i cal optimitzar recursos. Amb aquesta nova manera de procedir, els metges es desplacen una o dos vegades per setmana als centres per atendre els usuaris i així evitar que hagin de desplaçar-se per una afecció que no requereix un ingrés hospitalari