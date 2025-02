Propostes per a la millora de l’ESO

Creat: Actualitzat:

La junta de directors dels instituts de la ciutat de Lleida va enviar fa uns dies un escrit al departament d’Educació proposant una sèrie de mesures per afrontar la contínua arribada d’alumnes forans al llarg del curs. No es tracta d’incorporacions puntuals, perquè només entre el 27 de juny i el 27 de setembre, amb la matrícula ja tancada o amb el curs començat, van ser escolaritzats 343 nous estudiants als centres de Secundària de la capital, la gran majoria procedents d’altres països i que, per tant, no entenen el català. De cara al curs vinent, Educació ha anunciat que tindrà en compte aquesta matrícula viva en la preinscripció, però d’entrada ja ha previst el tancament de dos grups de primer d’ESO –tots dos públics– a la ciutat. En canvi, els directors aposten per reduir les actuals ràtios, que estan fixades en 25 alumnes per grup, i garantir que tots els centres tinguin la mateixa proporció de places reservades per a alumnes amb necessitats socioeducatives especials (NESE). L’objectiu és poder assegurar que els que vagin arribant al llarg del curs puguin distribuir-se de forma equitativa, a diferència del que passa ara. En aquest sentit, destaquen que en ocasions s’assignen a centres que tenen totes les places cobertes, la qual cosa provoca que hi hagi aules massificades, o bé a altres que també tenen plenes totes les destinades a NESE. Així mateix, veuen indispensable que tots comptin amb aules d’acollida a temps complet, amb professionals assignats. Aquestes aules serveixen perquè els nouvinguts adquireixin un nivell suficient de català que els permeti integrar-se de forma progressiva a la dinàmica del grup que els correspon. Tanmateix, ara es dona el cas que s’incorporen directament al grup, la qual cosa obliga els professors a haver de prestar-los una atenció individualitzada que afecta negativament el ritme d’aprenentatge global. Finalment, els directors d’instituts animen el departament d’Educació a ser “valent” i a incloure-hi també els centres concertats ubicats a l’extraradi de la ciutat en el repartiment d’aquests estudiants –en el qual sí que participen els concertats que estan al centre urbà– i acaben assenyalant que si cal retallar grups caldria començar per fer-ho en aquests. El departament d’Educació va manifestar ahir que no té previst fer canvis en l’oferta que va anunciar la setmana passada per al curs que ve. No obstant, cal concloure que el conjunt de propostes plantejades són raonables si es vol avançar en el doble vessant de la lluita contra la segregació escolar per la millora del nivell global de l’aprenentatge, dos qüestions bàsiques per tenir un bon sistema educatiu. Per això faria bé la conselleria d’atendre els plantejaments de professionals que coneixen de primera mà la realitat de les aules.