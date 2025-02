La difícil decisió de la dreta alemanya

Creat: Actualitzat:

Alemanya ha parlat a les urnes. La CDU/CSU de Friedrich Merz va aconseguir diumenge imposar-se en les eleccions federals, consolidant-se com la força més votada amb un 29% dels vots. Tanmateix, lluny de ser un triomf absolut, els resultats han col·locat Merz en una posició complicada: sense prou majoria, necessita pactar per governar el país més important de la UE. El principal desafiament del líder conservador és trobar aliats dins d’un parlament fragmentat. Malgrat la clara victòria, els democratacristians no poden governar en solitari i descarten qualsevol aliança amb l’extrema dreta. Això deixa obertes dos opcions principals: Coalició “kenia” (CDU/CSU + SPD + Verds), un pacte difícil amb els socialdemòcrates i els ecologistes, que han patit una gran caiguda en les eleccions, o l’“alemanya” (CDU/CSU + SPD + FDP), opció que inclouria els liberals de l’FDP el futur del qual al Bundestag penja d’un fil a causa del seu baix percentatge de vots. El gran problema per a Merz és que Markus Söder, líder de la CSU, ha rebutjat repetidament la possibilitat d’un pacte amb Els Verds, la qual cosa complica encara més les negociacions.

Així les coses, encara que els alemanys han votat majoritàriament per un gir cap a la dreta i extrema dreta, l’AfD ja és la segona força política i l’establishment intenta evitar-ho tant sí com no. Merz podria governar amb majoria absoluta si pactés amb l’AfD, però la pressió de Brussel·les i dels grans mitjans ha portat el seu partit a rebutjar qualsevol acord amb ells. Això deixa Alemanya en una situació difícil: l’única opció de govern seria un pacte amb l’esquerra socialista i l’extrema esquerra ecologista. És a dir, els alemanys han votat per acabar amb les polítiques d’immigració massiva i l’agenda europea actual, però es pretén continuar imposant-les a través d’un pacte entre els socialistes, ecologistes i liberals. Complicat i delicat perquè els cordons sanitaris, o tallafocs com els denominen a Alemanya, s’han demostrat ineficaços per frenar l’ascens dels radicals d’ultradreta, al país germànic i la resta d’Europa.

Oportunitat per al diàleg

Junts ha decidit retirar la proposta de moció de confiança contra el Govern central que s’havia de debatre avui. Finalment, els independentistes han decidit rebutjar la proposició després dels contactes mantinguts amb el PSOE, inclosa la visita de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero a Waterloo i la petició del mediador internacional, Francisco Galindo. Una oportunitat per al diàleg que no s’hauria de desaprofitar per continuar avançant en millores en tots els àmbits per a Catalunya.