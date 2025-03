Ple històric de Rialb

Creat: Actualitzat:

L’embassament de Rialb va superar dissabte, un quart de segle després d’haver entrat en servei, la marca del 94,21% d’ompliment i va batre així el rècord vigent des del 28 de febrer del 2010. Segons dades del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), el pantà del Segre va començar a establir la seua nova marca a les 5.45 hores de dissabte, quan va registrar un percentatge del 94,28%. Aquest nivell va continuar elevant-se durant tota la jornada (estava al 94,35% a les set de la tarda) i continuarà fent-ho en les pròximes: el Segre ha arribat aquesta setmana a Oliana amb un cabal de 14 a 67 m³/s, molt superior als requeriments ambientals del riu (3,39 m³/s a Rialb) i en una època en què, a més, el normal és que Oliana comenci a deixar espai per emmagatzemar els cabals de l’imminent desglaç. Amb Rialb pràcticament al 95% i a només 23 hm³ de la seua capacitat màxima, fixada en 403,5 hm³, Oliana conserva espai per emmagatzemar 48 hm³, i les estimacions de la CHE indiquen que la neu acumulada a la capçalera del riu equival a 68 hm3, 39 al Segre i 29 al principal afluent, la Valira. Bones notícies, doncs, per als regs del Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues, així com per al subministrament de boca i usos industrials després d’uns anys de restriccions i estalvi per la sequera. L’aigua és la base de bona part del progrés de Ponent i, ara que estem en època de vaques grasses, és el moment d’emprendre totes les modernitzacions i instruments perquè, quan vinguin les magres, no perillin els cultius.

L’exemple de Marc Márquez

El 7 de febrer del 2003 aquest diari informava que un nen de Cervera anomenat Marc Márquez, de 10 anys, feia el salt al circuit gran de velocitat competint a l’Open RACC 50 cc, campionat que conqueriria, convertint-se en el més jove a de Catalunya a aconseguir-ho. Després va fer el salt al català de 125, que també guanyaria dos vegades, abans de recalar el 2006 al Nacional, un dels pocs títols que se li van escapar i que sí que posseeix el seu germà Àlex. La resta de la història ja la coneixen. Amb 14 anys va entrar per la porta gran al Mundial, on batria molts rècords de precocitat. Va guanyar el títol de 125 el 2010, el de Moto2 el 2012 i l’any següent va fer el salt a MotoGP per guanyar la primera de les sis corones que té. Però a partir del 2020, entre les lesions i la moto, la seua carrera va patir diversos revessos que fins i tot li va fer pensar en la retirada. Però aquest jove de la Segarra té una resiliència a prova de bomba, un pilotatge magistral i una senzillesa en la seua vida pública que l’han convertit ja en llegenda. Un mite que aquest any inicia el Mundial com a líder. Per treure’s el barret.