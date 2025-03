Xifres que desmenteixen mentides antifeministes

Creat: Actualitzat:

Dissabte vinent se celebra el Dia Internacional de la Dona en un context mundial en el qual cada vegada proliferen més missatges, vinculats a l’auge de la ultradreta, que plantegen que se n’ha anat massa lluny en matèria d’igualtat i de feminisme. Tanmateix, n’hi ha prou amb observar la realitat per adonar-se que no tenen cap base. Una dada il·lustrativa és el número d’homes i de dones que figuren en les fotografies de les principals cimeres polítiques o econòmiques internacionals. Un altre, la bretxa salarial existent en perjudici d’elles. I un tercer, que resulta encara més desolador per les conseqüències que té per a moltes dones, és el dels casos de violència masclista, que partits com Vox emmascaren amb el que denominen “violència intrafamiliar”. Així, l’any passat els jutjats de Lleida van dictar gairebé deu sentències fermes a la setmana per aquest tipus de delictes, una xifra que demostra que queda moltíssim per fer per erradicar aquesta gran xacra social. A més, de les més de 500 sentències, al voltant de la meitat (259) van comportar penes de presó, tal com donàvem compte en la nostra edició d’ahir. Hem avançat més cap a la igualtat en les últimes dècades que en molts segles, però encara no s’ha assolit l’objectiu d’aconseguir que aquesta sigui plena en tots els àmbits de la societat. Cal fer ignorar els falsos rumors, per molt ressò que tinguin a les xarxes, i treballar perquè els joves en siguin plenament conscients, revertint la tendència cap a un cert antifeminisme per part de les noves generacions.

Sanitat accessible i humana

L’accessibilitat al metge de capçalera ha anat millorant gradualment i ara és possible en molts casos aconseguir una visita la mateixa setmana, quan fa uns anys era més aviat l’excepció que confirmava la regla. Tanmateix, el mateix Institut Català de la Salut admet que en ocasions hi ha una demora de diverses setmanes, que se supleix amb la possibilitat de tenir una visita al servei d’atenció continuada del mateix ambulatori. No obstant, cal tenir en compte que la relació personal amb el facultatiu continua sent important per a molts pacients, especialment per als de més edat, per la qual cosa és necessari continuar avançant en l’agilitació de les visites. Així mateix, està bé que el sistema sanitari incorpori tecnologies com la de la intel·ligència artificial, sempre que això no suposi deshumanitzar el tracte al pacient ni deixar en mans d’aquestes eines la decisió de si ha de ser examinat o no pel personal mèdic o d’infermeria, com va passar fa uns dies al CAP del Pont de Suert, on un administratiu va decidir partint de la IA que una dona no fos visitada quan patia una otitis.