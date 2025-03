La xarxa ferroviària necessita obres, no anuncis

Creat: Actualitzat:

La xarxa ferroviària de Catalunya s’ha vist afectada en tan sols dos dies hores per sengles grans avaries a Barcelona que han causat greus alteracions en la circulació dels trens de Rodalies i d’alta velocitat. La primera va tenir lloc divendres a primera hora del matí, quan la falta de subministrament en un tram de catenària va obligar a evacuar 900 passatgers per les vies a prop de l’estació de Bellvitge, una incidència que va provocar retards en diverses línies de Rodalies durant tot el dia. La segona es va registrar 24 hores després al túnel de sortida de l’estació de Sants, on un tren d’alta velocitat d’Ouigo va quedar parat a la via també per una fallada a la catenària, per la qual cosa els seus 403 ocupants van haver de ser evacuats per les vies i les sortides d’emergència. El pas dels combois d’alta velocitat pel corredor Barcelona-Lleida-Madrid va quedar interromput durant dos hores i posteriorment van circular amb retard fins a la tarda. El principal problema no són aquestes dos avaries en si mateixes, sinó el fet que se sumen a un més que extens historial d’incidències que s’acumulen des de fa anys, sense que s’entrevegin actuacions decidides per posar fi a aquesta situació. Ahir, el Govern va exigir solucions en una reunió amb els responsables d’Adif –ens públic titular de les infraestructures– i Renfe. No obstant, s’ha arribat a un punt en el qual ja no n’hi ha prou amb promeses de futures inversions, sinó obres immediates si de veritat es vol que la ciutadania confiï en el servei. Perquè la clau perquè funcioni és que compti amb prou pressupost per reparar els seus dèficits, modernitzar-lo i assegurar-ne el manteniment. La Generalitat ha de poder gestionar tota la xarxa de Rodalies, però si no es garanteix aquesta premissa, el traspàs servirà de poc. La xarxa ferroviària és molt important en el dia a dia de moltes persones, i encara ho ha de ser més tenint en compte que les ciutats estan començant a aplicar restriccions al trànsit de vehicles als seus carrers a través de mesures com les Zones de Baixes Emissions, que per ser efectives necessiten que el transport públic sigui eficient, cosa que ara no passa.

Un club exemplar

El Pons Lleida va fer ahir història al disputar per primera vegada en la seua història la final de la Copa del Rei. Per desgràcia, no va tenir prou fortuna per emportar-se el títol, que va guanyar el Reus, però això no és obstacle per aplaudir la trajectòria d’un club exemplar, que en els últims anys ha conquerit tres vegades la segona competició europea, per a la Final Four de la qual s’ha classificat també aquesta temporada, i tot això sense estirar més el braç que la màniga per no hipotecar el seu futur.