El CREBA de Torrelameu, punter en investigació

Una dotzena de metges joves i residents de traumatologia i neurocirurgia de Palma de Mallorca, Girona, Terrassa, Sabadell, Saragossa, Cadis i Barcelona aprenen les principals tècniques de cirurgia de columna (raquis) practicant amb torsos de cadàvers humans, al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), ubicat a Torrelameu. Els cursos en aquest equipament solen ser amb porcs, però per a aquesta especialitat en concret és necessari practicar amb “espècimens humans”, que el CREBA importa des dels Estats Units a través de l’empresa Scientific Anatomy Center, establerta a València. Es tracta de cadàvers de persones que han donat el seu cos a la ciència. Els docents del curs, que també compta amb una part teòrica, són especialistes de l’Arnau de Vilanova i també dels hospitals del Mar, Sant Pau, Vall d’Hebron i Sagrat Cor de Barcelona. La importància del complex d’investigació i estudis de Torrelameu, que va venir a completar el Centre d’Estudis Porcins de Catalunya (CEP), impulsat per la Diputació, el consell de la Noguera, la UdL i per descomptat el consistori local el 2003, va ser la primera pedra d’aquest ampli complex del coneixement pel seu paper clau en els estudis de formació professional i universitaris de veterinària, però el CREBA (2016) ha donat a aquest polígon de la investigació biomèdica una categoria innovadora per a la formació continuada dels professionals sanitaris, referència a Catalunya i tot Europa. Aquesta gran àrea del coneixement animal es va completar amb l’hospital veterinari el 2019.

L’educadora social d’un pis de compliment de mesures judicials de menors de Badajoz va ser assassinada diumenge a la nit a l’habitatge de la urbanització Guadiana, on estava al càrrec de diversos adolescents. Tres d’ells, dos nois i una noia, d’entre 14 i 17 anys, que van fugir, van ser detinguts a Mèrida com a presumptes responsables del crim.

Assassinat d’una educadora

La víctima és María Belén Cortés Flor, de 35 anys, i hauria estat colpejada i escanyada amb un cinturó que quan va arribar la policia continuava al lloc del crim. L’educadora social, que feia diversos anys que exercia aquest treball, ja hauria tingut problemes anteriorment amb els presumptes implicats en la seua mort, que havia denunciat en més d’una ocasió. No podem avançar conclusions d’aquest assassinat ni de les seues conseqüències i per tant caldrà esperar a conèixer més detalls dels controls que s’havia portat a terme arran de les denúncies a la comunitat extremenya, però és evident que alguna cosa ha fallat i que l’error és molt greu i ha costat la vida a aquesta dona.