La conca d’Òdena, primer confinament

El 12 de març del 2020, la Generalitat va ordenar el tancament perimetral de la conca d’Òdena. Un brot del, llavors, encara bastant desconegut coronavirus es va iniciar a l’Hospital d’Igualada i es va estendre entre la població. Per provar de frenar el contagi es van tancar els quatre municipis de la zona: Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Aquest sector de l’Anoia es convertia així en l’epicentre de la pandèmia de covid-19 a Catalunya i el president Torra es va avançar en aquell moment a l’anunci del que estava per arribar l’endemà a tot l’Estat. A banda de patir un “confinament dins del confinament” –el tancament perimetral, amb controls policials en totes les vies d’accés d’aquesta zona, es va mantenir més de 20 dies després del decret de l’estat d’alarma a Espanya–, el virus va colpejar especialment aquesta subcomarca i es va acarnissar amb una infraestructura estratègica per combatre la pandèmia com l’Hospital d’Igualada, que va arribar a quedar-se sense un 40% de la plantilla. Era només l’avantsala del pitjor malson sanitari viscut en el món contemporani. Diumenge ja vam analitzar les lliçons apreses i alguns dels dèficits descoberts en aquell moment que continuen sense reparar-se i demà, dia que es va declarar l’estat d’alarma, que va entrar en vigor a les 00.00 hores del dia 14, continuarem enumerant i recordant les seqüeles personals i col·lectives que ens va deixar la covid-19, però sens dubte el Govern de la Generalitat va mostrar en aquell moment una clara visió de la crisi que ens queia al damunt i va actuar amb celeritat i determinació.

Aranzels europeus

La Unió Europea va anunciar ahir que les seues mesures contra els “injustificats” aranzels de Trump per un valor de 26.000 milions d’euros entraran en vigor en dos fases a partir de l’1 d’abril. Unes mesures que es podran revertir “en qualsevol moment” en cas d’arribar a un acord amb els EUA, recalca l’Executiu Comunitari. Els aranzels de fins al 25% s’aplicaran a l’acer i a l’alumini de qualitat industrial, a altres productes semiacabats i acabats d’aquests metalls, i també als seus productes comercials derivats (des de peces de maquinària fins a agulles de cosir), cobrint fins a 26.000 milions d’euros en exportacions de la UE als EUA. La llista és llarga i va des dels de l’acer esmentats fins a tèxtils, cuir, electrodomèstics, eines per a la llar, plàstics i productes de fusta. Els productes agrícoles inclouen, entre altres, aus, carn de vedella, certs mariscos, nous, ous, lactis, sucre i vegetals. Trump ha obert una caixa de pandora que al primer que pot perjudicar és al seu país i Europa fa bé a respondre.