Les seqüeles de la covid en la salut mental

L’Organització Mundial de la Salut va publicar un informe científic en el qual mostrava les conseqüències que ha tingut la covid-19 en la salut mental. S’hi destacava, entre altres punts, que durant els primers anys de la pandèmia hi va haver un augment significatiu de problemes de depressió i ansietat. Els factors que influïen eren la solitud, la por al contagi o a la mort, el dol per haver perdut un ésser estimat i les preocupacions econòmiques derivades de l’aturada laboral. En el cas concret dels sanitaris, l’esgotament físic i mental va ser també un especial factor de risc que va portar molts facultatius i infermeres a replantejar-se el seu futur. La pandèmia va afectar especialment els joves, els quals van tenir un risc més gran de suïcidis, autolesions i aïllament. També les dones i les persones amb problemes de salut física, com ara l’asma, el càncer o els trastorns cardíacs, van tenir una major probabilitat de desenvolupar patologies de salut mental. Les alteracions psicològiques associades a la covid-19 continuen notant-se al cap de cinc anys de l’adopció de les primeres mesures per contenir la propagació del virus.

Els trastorns del son (insomni o malsons) o alteracions en l’estat d’ànim, disminució o pèrdua temporal de la memòria són algunes de les més comunes i que, en alguns casos, estan relacionats amb les seqüeles psicològiques de la covid-19 persistent. A aquests problemes emocionals també se sumen altres trastorns com per exemple l’aparició d’estrès posttraumàtic. A mesura que la pandèmia va anar avançant, es va posar un important focus no només en l’estudi dels efectes físics de les diferents variants, sinó també en les implicacions psicològiques. En aquest sentit, tant la detecció primerenca dels símptomes físics com els psíquics van ser fonamentals per aconseguir la recuperació del pacient. Identificar les dificultats emocionals i psicològiques és el primer pas per afrontar les seqüeles derivades de la pandèmia, com els sentiments d’angoixa i l’estrès.

En aquest aspecte, no només és important buscar tractament adequat als trastorns psicològics més evidents, sinó que és crucial promoure la cura de la salut a través de psicoteràpia i d’estratègies que proporcionin les eines necessàries per gestionar la incertesa i l’estrès. Cinc anys després els experts creuen que a poc a poc s’ha anat restablint la normalitat mental i que una gran majoria de la població ha superat les ferides de la covid, encara que alguns dels costums d’excessiva dependència del món digital i manca de comunicació social s’hagin instaurat ja per sempre en molts estrats de la nostra societat, sobretot entre els més joves, la qual cosa pot tenir conseqüències greus a llarg termini, però caldrà més temps per extreure conclusions. De moment, etapa superada.