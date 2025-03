Madrid, la seua ‘llibertat’ i els morts per covid

Creat: Actualitzat:

Ningú pot donar lliçons de com va gestionar la pandèmia perquè hi va haver morts i pèrdues econòmiques a tot el món. Va ser una situació totalment nova i inesperada que va posar en evidència moltes de les carències dels sistemes sanitaris internacionals. Però el que sí que està clar és que amb els instruments que cadascú tenia a la seua comunitat, nació o estat, no totes les respostes van ser igual d’eficaces. I el que no és acceptable i diu molt poc de la seua capacitat política són les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que per contrarestar l’evidència de la seua mala gestió de la covid intenti obrir el ventilador i, com gairebé sempre, intenti culpar Catalunya o l’estat central de les seues negligències, evidents amb les xifres, que són les úniques que mai fallen. Així, la líder del PP d’aquesta comunitat menteix quan diu que no van morir 7.291 persones a les residències de gent gran durant la pitjor fase del virus, del qual es compleixen cinc anys. Després d’incendiar la regió amb un informe absolutament recargolat i manipulat, va oferir unes declaracions en què va tornar a canviar les xifres; tot això dimecres passat i en vigílies també de l’estrena del documental 7291, que deixa en evidència la seua gestió en aquest apartat. Tanmateix, la líder regional obvia que va ser ella mateixa la que va donar les dades que se li han girat en contra amb els seus protocols de la vergonya que van impedir el trasllat d’avis a hospitals. Així les coses, cal recordar que el 7.291 surt del seu propi govern. L’autonomia va publicar aquestes dades al seu Portal de Transparència el juliol del 2020. De moment, els tribunals han donat la raó de manera continuada al govern madrileny, eximint-lo de qualsevol responsabilitat al no quedar provat que aquestes decisions polítiques suposessin la mort directa dels ancians. No obstant, no només veus expertes es pronuncien en contra de la gestió autonòmica, sinó que els protocols estan allà (és impossible negar que es van firmar folis en què es va demanar fer un cribratge) i familiars de víctimes van plantejar una macrodenúncia contra la seua administració. Pot ser que penalment no es pugui demostrar la seua mala gestió però cada vegada està més clar que Madrid no va ser un exemple de “llibertat”, sinó la regió europea amb més excés de mortalitat el 2020, segons el baròmetre del Comitè Europeu.

Alerta per al camp

La borrasca Konrad porta pluges generalitzades per tot Catalunya amb una important baixada de temperatures i acumulacions de neu que podrien superar els 20 cm per sobre dels 1.300 metres a Lleida. Bona notícia per als recursos hídrics i alarma per possibles gelades als camps florits.