El malson de Rodalies

Ningú que utilitzi habitualment o ocasionalment el servei de Rodalies Catalunya pot negar que és penós, que fa anys que no s’hi fan les inversions i millores necessàries, que és un sistema infrafinançat, mal gestionat, amb avaries i problemes constants i, malgrat les queixes reiterades, sense que es vegin signes de millora ni tan sols en la informació als usuaris o en l’eficàcia dels serveis alternatius quan existeix una de les habituals incidències. Es tracta d’unes carències que s’arrosseguen des de fa dècades i l’única solució de les quals passa pel traspàs a la Generalitat i per un pla de discriminació positiva que pugui equilibrar els llargs lustres de menysteniment. I no parlem només de pressupostos, sinó de la seua execució, sempre amb xifres molt inferiors a les d’altres comunitats amb similar volum de passatgers, com Madrid i la seua autonomia, com a exemple més evident. És tan greu la deixadesa que s’ha permès amb el transport ferroviari més utilitzat per mig milió de catalans cada dia per anar a treballar, a estudiar o a fer gestions diverses entre la capital catalana i la resta de demarcacions o poblacions intermèdies, que la incertesa diària ha acabat afectant la salut, el treball i l’àmbit social de bona part d’aquestes persones. I els retards, que ja afecten també l’Alta Velocitat, i cancel·lacions no han cessat ni el dia que els sindicats van aconseguir que els treballadors de la nova empresa mixta que es crearà amb el traspàs segueixin sota el control de Renfe. És, com a mínim, vergonyós que havent-se garantit els drets laborals d’aquests empleats s’hagués convocat una vaga per la seua negativa al canvi. I més indignant encara resulta que, malgrat que els sindicats guanyessin el pols i continuaran pertanyent a Renfe, ahir els retards i incidències fossin la tònica del dia, “perquè l’acord es va tancar tard”. No és sota cap prisma acceptable que els ciutadans paguin un dia sí i un altre també aquesta ineficàcia política i de gestió. I és especialment significatiu que, sent la classe treballadora la més perjudicada per aquesta desídia ferroviària, els partits polítics que més haurien de defensar el servei, és a dir els d’esquerra, passin sempre de puntetes sobre aquest conflicte. El procés que va arrancar entre 2010 i 2012 va tenir en la ineficàcia de Rodalies, així com en les retallades en sanitat, educació i el mal finançament de Catalunya, el principal estendard. El sobiranisme ja no té majoria al Parlament, però els problemes continuen sent els mateixos: un dèficit fiscal que no es compensa, el Corredor Mediterrani retardat, les autopistes col·lapsades, els trens al segle XX i el repte de l’energia per resoldre. Des del carrer fa la sensació que mani qui mani al Palau de la Generalitat i la Moncloa, els obstacles dels catalans persisteixen.