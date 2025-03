Sant Josep preserva el seu passat i mira al futur

Creat: Actualitzat:

Les fires són una de les claus per a l’activació econòmica i projecció d’una ciutat, una comarca o un sector; una eina fonamental per a la prosperitat i un aparador per a la promoció de les empreses. Però també són un fòrum indiscutible per al coneixement i la innovació, amb una aposta rotunda cap a les noves tecnologies i les tendències més avantguardistes bolcades en els diferents sectors que componen l’activitat. Entre els valors que aporten les fires als professionals i a les empreses destaca el seu important paper com a generador de debat de la realitat i intercanviador d’idees per al futur. Un fòrum de cooperació i inspiració, així com un escenari per millorar el posicionament i la imatge. Les fires són, en definitiva, un important suport al desenvolupament comercial i un extraordinari instrument de projecció. Totes aquestes qualitats i objectius compleix la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que celebra 152 anys liderant l’exposició de maquinària agrícola a Catalunya. És evident que la seua situació, just al cor de les terres regades pel canal d’Urgell, les bones comunicacions per tren i carretera i el progrés que va experimentar la capital del Pla al segle XX han contribuït a la seua longevitat, sense perdre gens ni mica de l’esperit emprenedor i innovador que l’ha catapultat en tots aquests anys. Però els temps canvien i el potencial agrari i ramader de Lleida requereix reciclatges, millores i estalvi en el regadiu, nous cultius, recanvis energètics i una infinitat de mudances d’acord amb la realitat que exigeix el mercat i que, al seu torn, faci compatible la pervivència de les explotacions familiars agràries i empreses agroalimentàries que han comportat el progrés del pla de Lleida al llarg de tot el segle vint. I Sant Josep ha de ser aquesta guia per al sector agrícola i ramader de Lleida, que sota cap concepte no pot ni s’ha de permetre perdre aquest lideratge. Per això, igual com ha anunciat Lleida capital, el sector professional ha d’anar guanyant terreny en les jornades de debat, que també ja fa 45 anys que organitza el comitè del certamen del Pla. Però a diferència de la capital del Segrià, que dividirà Sant Miquel en dos certàmens, un de més lúdic i un altre de professional, Mollerussa pot mantenir un sol certamen en aquest Sant Josep, tan simbòlic per als seus habitants i comarca, per completar la tradicional maquinària agrícola i aparador del camp amb la potenciació de tots aquells sectors emergents que configuren la nostra realitat. I aquest ampli ventall de possibilitats va des de la gastronomia, per descomptat el motor (que ja fa anys és primordial), fins a les energies alternatives i verdes, la tecnologia o les noves professions. Mollerussa s’ha caracteritzat per ser sempre puntera en innovació i Sant Josep té la rendibilitat i la projecció assegurades.