Drets dels pacients

L’Audiència de Lleida ha ratificat l’absolució de la doctora de l’hospital Arnau de Vilanova que va ser jutjada l’any passat per fer quatre transfusions de sang a un pacient testimoni de Jehovà el dia 21 de juliol del 2016. El tribunal desestima el recurs presentat per l’acusació i confirma en la seua totalitat la sentència del jutjat Penal 2 de Lleida. Val a recordar que el denunciant, que exerceix l’acusació particular, la va portar a judici al considerar que la metge, que llavors era cap d’Urgències, era autora dels delictes de coaccions, contra la integritat moral i lesions, sol·licitant que fos condemnada a un any i tres mesos de presó, a dos anys d’inhabilitació i que l’indemnitzés amb 10.000 euros pels danys morals causats. La Fiscalia, la defensa, que ha exercit el lletrat Carles López del Despatx Simeó Miquel, i l’Institut Català de la Salut es van oposar al recurs. Sobre aquest cas, és molt important ressaltar que el pacient es va negar a firmar el rebuig de la transfusió. I en aquesta negativa hi ha la clau de la qüestió. Està clar que els malalts tenen tot el dret, moral i legal, a decidir quins tractaments volen i quins no per tal d’incidir sobre la seua salut. I en aquest apartat podríem incloure el dret a una mort digna (eutanàsia), no ser reanimats en determinades situacions i altres prerrogatives dels malalts que contempla el registre de voluntats anticipades. Per tant, si pels motius que fos, una persona major d’edat es nega a rebre transfusions de sang, tractaments contra el càncer, de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) o de qualsevol altra malaltia, només als implicats correspon aquesta decisió, els metges han de respectar-ho i només un jutge pot dictaminar el contrari. Ara bé, si no existeix aquest desig, expressat voluntàriament i firmat com marquen els protocols, els sanitaris tenen la sagrada obligació d’intentar salvar-los la vida. I en el cas que ens ocupa, no hi va haver voluntat expressa i rubricada d’aquest testimoni de Jehovà per negar el tractament i, per tant, la doctora va fer el que corresponia, injectar-li sang i procurar curar-lo.

Pere Lluís Font

El filòsof Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) és el guanyador del 57è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Aquest teòleg i traductor pallarès ha estat guardonat per Òmnium per la seua contribució en el camp de la filosofia en llengua catalana i per haver estat editor i potenciador d’aquesta branca del coneixement. En el terreny acadèmic ha contribuït a l’ensenyament filosòfic en català a les noves generacions; a més de ser un pensador humanista compromès, cívic i actiu. Un reconeixement més que merescut.