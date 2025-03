Lleida, una marca a l’alça

Creat: Actualitzat:

Fa dècades que Lleida inverteix en turisme de qualitat, tant en els complexos hivernals com en l’esport d’aventura i actiu. Paral·lelament, també ha millorat, i molt, l’oferta hotelera, de càmpings, cases rurals i gastronòmica. Tampoc no podem oblidar els enclavaments naturals i culturals que completen les propostes que han situat el Pirineu com un dels atractius turístics d’interior més importants de Catalunya i de la resta de l’Estat. Els anys de la pandèmia van donar l’empenta definitiva que requeria la demarcació i avui el nostre turisme està consolidat com una marca de prestigi. Tant que els preus dels pisos s’han convertit en un problema a resoldre de forma prioritària per no morir d’èxit i obligar els treballadors temporals o persones foranes que volen instal·lar-se a la muntanya a viure en caravanes, com li passa a una família de la Cerdanya i a molts empleats de les estacions d’esquí, sobretot a Aran. Però el que és inqüestionable és que el turisme s’ha convertit en un gran instrument per fixar els ciutadans a les comarques de muntanya i crear progrés. A l’impuls que això comporta, Lleida ciutat vol també aprofitar la seua situació estratègica entre Saragossa i Barcelona, a una hora de la platja i a poc més d’una altra del Pirineu per augmentar el flux de visitants i dijous, la capital, va presentar una campanya de canvi d’imatge per atreure més turistes i visitants. Nous eslògans i logos per a una ciutat que va més enllà de la Seu Vella que, sens dubte, per si sola ja és un atractiu, i tant en riquesa cultural com patrimonial i d’entorn té marge per créixer. Ahir, va ser la Diputació la que, en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, va estrenar Gust de Lleida, el logo de la nova marca amb què es vol difondre la riquesa i varietat agroalimentària de Ponent. Una manera de reivindicar els productes de proximitat dels quals pot presumir Lleida i que són la base de la seua riquesa primària: fruita, cereals, oli, vi, tomates o carns de tot tipus. La gastronomia catalana fa anys que conquereix el món i més enllà del Disfrutar, El Celler de Can Roca, El Bulli o les estrelles Michelin de Lleida: La Boscana, Fogony o el Malena, el patrimoni culinari lleidatà és de primer ordre i, caragols al marge, sens dubte l’alta qualitat dels seus productes del sector primari han ajudat a donar-li personalitat i projecció. Per tant, és fonamental per continuar creixent en aquests sectors, que han estat i són fonamentals per al nostre progrés col·lectiu, apostar no només per produir més i millor i augmentar la comercialització i l’exportació sinó que cal donar un valor afegit a totes aquestes collites amb unes indústries agroalimentàries capdavanteres i un servei gastronòmic que utilitzi els productes de proximitat com un dels seus principals atractius.