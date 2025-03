Dos atropellaments en menys de 24 hores

Creat: Actualitzat:

Un estudiant de la UdL, Guillem Saumell Company, de 19 anys, va morir divendres després de ser atropellat per un camió a primera hora del matí a l’N-240 a Lleida. L’accident va tenir lloc a l’altura del punt quilomètric 97,5, entre Ciutat Jardí i les Basses, quan la víctima caminava al costat de la carretera, segons va informar el Servei Català de Trànsit. La UdL va explicar que la víctima, veí de la Riba (Alt Camp), era alumne de l’Escola Politècnica Superior, en el doble grau en Enginyeria Mecànica i Energia i Sostenibilitat. A través de les xarxes socials, la universitat va enviar un comunicat en el qual va traslladar les seues condolences a familiars i amics de la víctima. Ahir, una altra persona de Tàrrega també va ser atropellada a l’autovia al terme de Vilagrassa per un vehicle a les 6.00 hores en les mateixes circumstàncies, és a dir, caminar al costat d’aquesta via de gran densitat de trànsit. D’altra banda, dijous, una dona va ser envestida per dos turismes a la C-16 a Sant Fruitós de Bages, en un accident molt similar als esmentats i va morir. A Lleida, en el que va d’any han mort ja quatre persones per accidents de trànsit i aquests dos atropellaments en les últimes 24 hores encenen totes les alarmes que tornem a descuidar les normes de circulació i el perill que comporta aquesta relaxació en la circulació viària. Primer perquè les principals vies de Catalunya estan cada vegada més col·lapsades de trànsit, segon perquè el parc automobilístic ha augmentat i ha envellit i tercer perquè també pugen els transeünts i ciclistes en aquestes vies, per circumstàncies diverses i diferents. Tot plegat porta un perill evident per a la seguretat, que ha de fer extremar les precaucions, perquè altrament les tragèdies que destrossen vides i famílies poden anar a més i els morts de l’asfalt havien disminuït bastant les últimes dècades gràcies a la millora de les vies i les campanyes de conscienciació. Caldrà tornar a recordar que les imprudències i la falta de compliment de les normes de trànsit es paguen, en moltes ocasions, amb la vida.

Rearmament, és igual el nom

La Comissió Europea busca rebatejar el seu pla per reforçar la defensa i deixar de banda la paraula rearmament. El projecte, amb el qual la UE espera mobilitzar fins uns 800.000 milions d’euros en 5 anys, havia estat llançat com “Rearmar Europa”, però la Comissió admet que el nom pot afectar sensibilitats. Hi ha motius per defensar aquesta súper inversió en armament i per a tot el contrari, amb arguments igual de vàlids, segons cada ideologia o forma de pensar, però el que és ridícul és reduir-ho tot a una nomenclatura. Diguin-li com vulguin, però és un rearmament amb totes les lletres.