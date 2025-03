Els joves Down alcen la veu

Creat: Actualitzat:

Desenes de persones es van donar cita dissabte a Lleida en l’acte central per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down. La campanya d’aquest any es va centrar en el lema Tant com tu, per combatre els estereotips sobre la discapacitat. Ester Nadal i Joan Sorribes, del grup de joves de Down Lleida, van ser els encarregats de llegir el manifest, en el qual van reivindicar que tenen els mateixos drets que qualsevol persona i que necessiten més oportunitats. Un salari digne, una vida independent, poder triar el seu habitatge, la seua parella o les activitats socials, culturals i esportives, van ser algunes de les reivindicacions que van fer. “Tenim dret a ser reconeguts pel que som capaços d’aportar”, va assenyalar Nadal, que va acabar la seua intervenció remarcant que “aportem idees pròpies i volem que se’ns escolti”. Per la seua part, Sorribes va insistir en la necessitat de tenir més oportunitats i va apostar per “una societat més inclusiva que ens ajudi i que ajudem”. En aquest sentit, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, va destacar que la jornada serveix per visibilitzar tota la tasca que porta a terme l’entitat, a banda de recaptar fons per poder continuar amb els projectes que tenen en marxa.

Molt s’ha avançat en el reconeixement dels drets de les persones amb síndrome de Down, tant a nivell legal com laboral i social, però sens dubte encara queden molts prejudicis sobre aquest col·lectiu, que entre tots tenim l’obligació d’ajudar a superar per aconseguir una comunitat més respectuosa amb les diversitats de tot tipus, les cromosòmiques, també.

Una princesa i una cervesa

De segur que molts espanyols argumentarien un bon nombre de motius pels quals opinen que la monarquia és una institució obsoleta i imposada a l’Espanya democràtica pel franquisme i el seu líder. I que un gran nombre de ciutadans, monàrquics inclosos, estan decebuts amb les aventures econòmiques i personals del rei emèrit, Joan Carles de Borbó. També és molt probable que altres catalans no oblidin mai el discurs de l’actual rei Felip VI aquell octubre del procés i el seu dit amenaçador. Però la gran majoria de tots ells, n’estem convençuts, no veuen motiu de crítica en el fet que una jove com la princesa Elionor surti a passejar o a comprar amb els seus companys d’estudis militars i faci una cervesa en un bar.

Si la Casa Reial espanyola vol guanyar prestigi i confiança, s’haurien de centrar més a mantenir la seua neutralitat política i limitar-se al paper que els atribueix la Constitució, en lloc de denunciar un país per la filtració d’unes imatges sense cap rellevància, per molt dret que tingui a la seua privacitat.