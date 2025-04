El trasllat de la presó ja és ineludible

Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat ha iniciat els treballs per estudiar el trasllat de la presó de Lleida. Aquesta decisió, avançada a SEGRE pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler, representa un pas endavant després que l’anterior Executiu anunciés que analitzava si era millor traslladar-la o renovar-la integralment, sense que arribés a definir-se per cap de les dos opcions. Tant els veïns de Ciutat Jardí com l’ajuntament ja fa temps que sol·liciten que el Centre Penitenciari Ponent estigui fora de la trama urbana. Aquesta presó va nàixer amb el nom de Lleida el 1954, quan era envoltada de camps, i es va ampliar amb el recinte de Lleida 2 el 1984, quan el desenvolupament de Ciutat Jardí es trobava en una fase molt inicial. En canvi, ara es troba al mig d’habitatges. I si la ubicació per si sola ja constitueix un bon motiu per plantejar la necessitat de construir-ne una altra de nova que pugui substituir-la, això es converteix en una necessitat apressant si es té en compte el deteriorament de les instal·lacions. Hi ha cel·les, despatxos i equipaments que presenten un estat deplorable i manca d’elements bàsics en centres penitenciaris moderns, ja que les portes de les cel·les no són automàtiques i s’han d’obrir manualment, els interns han de compartir dutxa i no tots compten amb un timbre a la cel·la. Reparar totes les deficiències i fer que aquesta presó estigui adaptada a les necessitats actuals comporta una gran inversió que no té sentit portar a terme en un emplaçament que també ha quedat obsolet. Així doncs, és hora d’abordar la recerca d’una nova ubicació partint de diversos criteris, entre els quals han de primar la seguretat i la facilitat d’accés, però també el de facilitar la participació dels veïns, tant de la capital com dels municipis pròxims, per intentar aconseguir el màxim de consens possible. I encara que hi pugui haver gent a qui no li agradi tenir més o menys a prop un equipament com aquest, cal partir de la base que és necessari i que, a més, genera riquesa i ocupació i pot permetre que funcionaris de presons de Lleida que ara treballen fora puguin tornar a casa.

Més val prevenir

El programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte que va posar en marxa Salut per a homes i dones d’entre 50 i 69 anys d’edat ha complert tres lustres havent-ne detectat un total de 6.359 casos, la majoria en una fase inicial, la qual cosa en facilita la curació. Aquesta iniciativa consisteix en una prova per a la detecció de sang oculta als excrements, de caràcter voluntari, cada dos anys. La participació no arriba al 50%, per la qual cosa no està de més recordar que aquest és un bon sistema per evitar morts per càncer.