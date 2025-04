Menys globalització i més autosuficiència

Creat: Actualitzat:

Els Estats Units van ser el setè mercat exterior de les empreses lleidatanes l’any passat, on van vendre productes per valor de 121,04 milions d’euros. Així consta en l’informe presentat per la Cambra de Comerç de Lleida juntament amb la Diputació i publicat i valorat pels sectors implicats en SEGRE. L’increment d’exportacions va estar encapçalat per la pujada de les vendes de l’oli d’oliva, que va augmentar un 105,29%, fins als 80 milions d’euros. Aquest gran augment està lligat amb els preus històrics registrats per l’oli el 2024 a causa de l’enfonsament de la producció espanyola. Per tant, les comarques de Lleida també estan a l’expectativa dels aranzels de Trump, que poden perjudicar alguns sectors i obrir oportunitats per a d’altres. Ahir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va definir el panorama com a “nefast” després de l’anunci d’aranzels universals de Donald Trump, que seran del 20% en el cas de la Unió Europea, i que suposaran “un cop dur per a l’economia mundial”. I encara que va assegurar que empreses i consumidors notaran el mal “des del primer dia”, manté la mà estesa a la negociació amb Washington mentre que la Unió Europea introduirà contramesures. Les relacions comercials de la UE amb l’exterior suposen el 55% del seu PIB. Aquest percentatge no assoleix ni el 25% als Estats Units. I a la Xina, país conegut pel seu alt nivell d’exportacions, és del 45%. Fins ara, Espanya i els Estats Units mantenien una de les relacions comercials més consolidades del món. El total d’inversions i comerç bilateral entre l’Estat espanyol i Washington arriba als 1,6 bilions de dòlars anuals, segons les dades publicades per l’ambaixada nord-americana. Respecte a les importacions, segons recull l’Observatori de Complexitat Econòmica (OEC), tant el 2022 com l’octubre del 2024 els medicaments envasats van ser el segon producte més exportat des dels Estats Units cap a Espanya, juntament amb el gas petroli i el petroli cru en les primeres posicions. Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que l’Estat cobrirà, com va fer amb la covid, les previsibles pèrdues econòmiques d’aquests aranzels ajudant les firmes implicades amb crèdits o incentivant nous mercats. En resum, Europa necessita el seu comerç exterior i el més lògic i de sentit comú seria trobar una solució que no impliqui una guerra comercial que perjudicarà tothom, afectant cadenes de subministrament, mercats i consumidors, començant pels mateixos ciutadans nord-americans que veuran com s’encareixen molts productes i es dispara la inflació. Caldrà esperar per treure conclusions i preparar-se per ser més autosuficients perquè la globalització, tal com l’entenem ara, arriba a la seua fi amb Trump.