La seguretat, en l’aire

Encara recent la notícia d’una família catalana que va perdre la vida en un vol recreatiu d’helicòpter sobre el riu Hudson de Nova York, s’ha conegut l’informe tècnic final de la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil sobre el sinistre ocorregut el 9 de maig del 2024 a Vilanova de l’Aguda. És un text demolidor, que posa en evidència que hi ha massa esquerdes en el sistema de control, supervisió i responsabilitat. L’aeronau sinistrada a la Noguera s’utilitzava per volar malgrat estar donada de baixa en el registre suís i classificada com a maqueta pedagògica i no es trobava en condicions d’aeronavegabilitat. No comptava amb certificat ni inscripció vàlida. A més, l’informe constata que els propietaris sabien que no podia volar. El resultat: dos persones ferides de gravetat en el que podria haver estat una tragèdia. També s’han detectat irregularitats en el cas de l’helicòpter accidentat als Estats Units. Hi van morir el pilot i una família, inclosos tres menors. L’aparell, un Bell 206L del 2004, acumulava més de 12.000 hores de vol i no tenia registres ni caixa negra, cosa que dificultarà determinar la causa exacta de l’accident. A més, ja havia presentat problemes mecànics el 2024, segons la investigació preliminar de les autoritats nord-americanes.

La falta de supervisió, absència de controls tècnics rigorosos i l’incompliment de normatives bàsiques són comuns en ambdós casos, cosa que hauria d’encendre les alarmes. No es tracta d’anècdotes aïllades. Des del 1977, almenys 32 persones han mort en accidents d’helicòpters turístics a Nova York. A Lleida, continua viu el record de l’accident de Torallola el 2002, en el qual van morir vuit persones. També llavors es van detectar deficiències mecàniques greus en l’aeronau.Aquests episodis reafirmen la urgència d’una revisió profunda del marc regulador. Com és possible que un helicòpter donat de baixa a Suïssa, i venut expressament per ser utilitzat com a maqueta, acabi volant sobre les comarques de Lleida? La responsabilitat última recau en els organismes reguladors, però també en els operadors i pilots. No pot continuar existint un buit legal entorn d’aparells adquirits com a material d’exhibició o instrucció i que, sense control, tornen al cel. Les conseqüències no només són tècniques o jurídiques: són humanes.

La guerra sense fi

Un bombardeig rus va deixar ahir més de trenta morts i desenes de ferits a Sumi, al nord-est d’Ucraïna. Aquesta guerra ha deixat de ser notícia de portada, però continua viva, com la que ara mateix dessagna Gaza.